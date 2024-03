JIF édition 2024: La TAM Irène BEHANZIN communie avec les femmes de la Mairie de Cotonou

Visits: 6

Le présidium de la célébration à la Mairie de Cotonou

Le personnel féminin de la municipalité de Cotonou a célébré le vendredi 8 mars 2024, dans les locaux de la mairie, la Journée internationale des droits des femmes, édition 2024. Cette célébration est placée sous la coordination de la troisième adjointe au Maire, Françoise Irène BEHANZIN, marraine de l’édition. Étant la seule femme adjointe au sein de cette municipalité, elle a jugé bon de rassembler ses sœurs et communier avec elles à l’occasion de cette célébration. Au regard de l’importance de l’événement et dans le but de mieux les éclairer sur leurs rôles et responsabilités dans la société, elle a invité la présidente de l’Institut National de la Femme, Huguette BOKPE GNACADJA qui a animé la conférence-débat du thème : « Accélérer le rythme de l’investissement en faveur des femmes pour un développement véritable, durable et inclusif ». A sa suite, la cheffe du premier arrondissement, Arlette BELLO SAIZONOU a apporté ses riches contributions aux enseignements.

Vue partielle des femmes participantes

Présent à cette célébration, le Secrétaire Exécutif par intérim, Olivier TOBOSSI a magnifié la femme et sa contribution dans l’atteinte des objectifs de développement de la commune. Tout en profitant de l’occasion, il les a invités à la cohésion et à plus d’ardeur au travail. Heureuses de cette considération à leur endroit, les femmes n’ont pas manqué de poser des préoccupations auxquelles des éclaircissements ont été apportés.