Déclaration de Dr. Raoul Glessougbé, cadre  du parti Les Démocrates: « L’atmosphère est critique depuis la modification de ce code »

Raoul Glessougbé à l’Evènement Précis

Invité ce dimanche 10 mars 2024 de la rubrique phare ‘’Sous l’arbre à palabres’’ de L’Evènement Précis, Dr Raoul Glessougbé, cadre et ancien candidat du parti Les Démocrates aux élections législatives de 2023 dans la 23ème circonscription électorale, a donné son appréciation suite à la relecture du code électoral dans la perspective des élections de 2026. Sans ambages, il a dénoncé avec vigueur les dispositions chrysogènes : « ce qui a été introduit dans ce code, est la pire des exclusions », s’insurge l’ancien candidat du parti les Démocrates. Fort de ses expériences d’ancien Assistant Exécutif aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO, Dr. Raoul E. Glessougbé observe que « Le code doit être adopté dans une position consensuelle. Toute tentative d’exclusion entraîne des troubles ». Selon les développements fait par Dr. Raoul E. Glessougbé, « l’atmosphère est critique depuis la modification de ce code ». Très remonté contre les stratégies déployées pour y parvenir, l’invité du journal est que : « Talon ne peut pas être le seul redresseur du tort. Il a beau être intelligent, il peut avoir des ambitions, il faut associer tout le monde ».Il a aussi tenu à préciser que le quota, le financement et autres existent bien avant les réformes engagées par le pouvoir de la rupture. Même s’il dit être d’accord que les élus ne parrainent que les candidats choisis par leur parti, il ajoute tout de même qu’en démocratie, le parrainage par les élus n’est pas le seul mode de parrainage. « Ça peut être le parrainage des électeurs, des leaders d’opinion …», a-t-il laissé entendre. A la question de savoir s’il n’était pas mieux que son parti aille travailler pour se renforcer sur le terrain au lieu de dénoncer ‘’l’exclusion’’, l’opposant affirme : « si vous travaillez et vous ne veillez pas au dispositif juridique, votre travail sera battu en brèche ». L’invité de l’Evènement Précis appelle par ailleurs à la relecture de la loi votée et à l’organisation des élections pacifiques, transparentes et inclusives en 2026 pour préserver la paix au Bénin.

Alban TCHALLA