Après des mois de crise entre les deux pays voisins: Levée des barrières entre le Bénin et le Niger

Les populations du Niger et du Bénin, notamment les commerçants et transporteurs peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Les autorités nigériennes ont levé les barrières en place du côté du Niger quelques semaines après la suspension des sanctions de la CEDEAO.C’était ce dimanche 10 mars 2024 en présence d’une délégation conjointe de la police du Bénin et du Niger. La frontière n’avait pas été ouverte du côté du Niger malgré la levée le 24 février 2024, des sanctions imposées par la CEDEAO suite au renversement, le 26 juillet 2023, du président élu Mohamed Bazoum. Le 5 mars, une délégation nigérienne conduite par le préfet de Gaya, le capitaine BoureimaSeyni s’était rendue, au poste de contrôle juxtaposé de Malanville et au parc des camions à Bodjécali. La levée des barrières était au centre de la visite.