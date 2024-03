Avancement du bâtonnier Jacques Migan du code électoral modifié : « C’est non seulement une avancée mais aussi une révolution»

Visits: 10

Le code électoral adopté par les députés de la 9ème législature «est non seulement une avancée mais aussi une révolution ». C’est ce qu’a fait savoir l’ancien bâtonnier Me Jacques Migan, reçu ce dimanche 10 mars 2024 sur Esae Tv. A travers cette adoption, ce membre du bureau politique du parti Bloc Républicain, estime qu’il faut y voir de« la vitalité de l’expression démocratique au Bénin ». L’idée de la relecture du code électorale, selon lui, est bien fondée puisqu’elle pose certaines limites. Avec le code électoral adopté, Me Jacques Migan affirme que plusieurs dérives politiques ont été abolies dont : la suscitation de candidature, la transhumance, le débauchage des élus et autres. « Je répète encore, c’est fini ces suscitations sauvages. Vous ne les verrez plus dire, je suscite quelqu’un. Vous ne verrez plus quelqu’un dire, j’ai de l’argent et se lève à susciter ou à soutenir quelqu’un ».

Au cours de l’émission, l’invité de Esae Tv a également énuméré les acquis de ce code modifié et complété en ce qui concerne le parrainage. « Vous avez désormais le parrainage. Hier c’était 10 %, maintenant il est porté à 15 %. Ce qui veut dire que pour que vous puissiez parrainer, vous devez impérativement avoir au niveau de votre parti 15 % sur toute l’étendue du territoire. Deuxièmement, il a été dit que les députés et maires n’ont plus le droit de parrainer un candidat de leur choix » relève-t-il. Selon l’ancien bâtonnier, Jacques Migan, depuis 1960 jusqu’en 2021, aucun candidat élu à la présidentielle n’est sorti d’un parti politique. « Nous l’aurons en 2026 tel que cela a été dit par le nouveau code modifié complété », a-t-il affirmé.

Lors de l’entretien, Me Jacques Migan a souligné que le renforcement du système partisan ne vise pas à exclure les partis politiques. Selon lui, il faut que les partis se mettent ensemble pour être forts. Il préconise par exemple que les partis comme la Renaissance nationaleet Moele-Bénin se mettentensemble pour créer un parti plus fort. C’est le cas également, poursuit-il, des Démocrates et des partis comme le MPL ou Restaurer l’Espoir . A en croire Jacques Migan, tout le monde y gagne. « L’objectif du système partisan c’est d’avoir des partis forts », insiste-t-il, précisant qu’il ne s’agit en aucun cas d’exclusion. « J’aurais souhaité qu’on aille encore plus loin. Il faudrait que les partis à élan régionaliste, à élan de quartier, d’arrondissement comprennent enfin que ce moment est dépassé. Je crois que nous sommes en train d’y arriver parce que tout évolue, la société est évolutive, le droit évolue », a-t-il laissé entendre.