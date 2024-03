Subvention des kits de réception : Le décodeur TNT désormais à 5.000 FCFA au lieu de 18.000 FCFA

Visits: 1

En conseil des ministres du mercredi 28 février 2024, il a été approuvé le schéma national d’arrêt de la Télévision analogique terrestre et de basculement vers la Télévision numérique terrestre (Tnt). Ainsi, pour permettre aux Béninois d’avoir les kits de réception de la Tnt, le gouvernement a décidé que le matériel soit cédé au prix de 5.000 FCFA au lieu de 18.000 FCFA. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma national d’extinction de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, le gouvernement a prévu des mesures d’accompagnement, au nombre desquelles une subvention sur le prix des kits de réception. Malgré cet avantage, il se révèle que le prix de vente de ces kits demeure une préoccupation pour les populations, au risque d’être un frein à une large implémentation de l’équipement. C’est pourquoi, le Conseil a marqué son accord pour que le kit de réception soit cédé au prix de 5.000 FCFA au lieu de 18.000 FCFA soit 3.500 FCFA s’agissant du décodeur et 1.500 FCFA pour l’antenne et les accessoires. Ce faisant, le montant de la subvention de chaque kit de réception est de 13.000 FCFA. Cette nouvelle mesure d’allègement des prix de cession s’étendra jusqu’à l’épuisement des stocks de matériels acquis avec l’appui de l’Etat. Dans ce même cadre et afin d’éviter une distorsion sur le marché, le Conseil a autorisé l’acquisition, par l’Etat, des stocks et commandes en cours des distributeurs agréés par la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) et leur cession également au prix subventionné. La finalité recherchée est que la Tnt soit une réalité dans les délais prévus, avec un taux de couverture appréciable en kits, sur toute l’étendue du territoire national. A travers cette décision, le gouvernement est dans l’optique d’atteindre son objectif principal qui est de faire de la Tntune réalité à la date du 1er août 2024. De plus, il veut appeler à la responsabilité des Béninois et à leur sens d’anticipation. Avec toutes ces mesures, le souci de l’Exécutif est de faire de cette révolution technologique une réalité et un succès dans les délais qui se traduirait par un taux de couverture appréciable en kits sur toute l’étendue du territoire national. Pour rappel, la Télévision numérique terrestre est inscrite parmi les projets phares du Programme d’actions du gouvernement et à ce titre, le gouvernement Talon a accompli de nombreuses diligences pour son avènement au Bénin.