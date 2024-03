Réalisation d’un spectacle à la hauteur de la légende: Abimbola magnifie l’initiative « LE TRÔNE DE BEHANZIN »

Visits: 0

L’histoire du héros national, le roi Béhanzin a inspiré l’artiste Amir ALLI, Amir El Presidente qui a décidé de réaliser un spectacle à la hauteur de la légende, à travers un projet baptisé « LE TRÔNE DE BEHANZIN. Ce projet a reçu l’appui du gouvernement à travers le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean-Michel Abimbola qui a d’ailleurs échangé avec l’artiste le mercredi 06 mars 2024. Au cours de l’audience qui s’est tenue en présence des membres de son cabinet et des directeurs de la file tourisme, culture et arts, le Ministre a félicité l’initiateur du projet, son enthousiasme et son engagement et l’œuvre de création qu’il porte. Après les échanges sur les différents aspects du projet, le Ministre Abimbola a salué la mobilisation de ses pairs pour sa réussite. Le Directeur du patrimoine culturel et sa collègue du développement du tourisme ont été instruits à l’effet de suivre la mise en œuvre du projet et d’y apporter l’appui technique nécessaire pour son succès.

En effet, « LE TRÔNE DE BEHANZIN » est une initiative à deux volets, la réalisation d’un parc d’attraction et d’une comédie musicale. Il s’agit d’un parc d’attraction sur la thématique du roi Behanzin pour faire parcourir aux touristes, l’histoire et le parcours du roi. Il sera réalisé dans l’un des palais royaux d’Abomey dont les travaux de réfection seront à la charge du projet. Le rappeur a initié ce projet lors du concours initié par Sèmè City et soutenu par la Banque Mondiale. Ledit projet rassemble aujourd’hui autour de lui, de grands artistes béninois dont Fo Logozo, Didier SèdohaNassègandé, RachelleAgbossou, BardolMigan, NastyNesta, Don Metok, MechacAdjaho, et bien d’autres.

En attendant, les internautes savourent depuis le 09 février, le premier single de cette comédie musicale intitulé « Kondo ». Une interprétation de Don Metok et des Amazones du groupe Teriba. C’est une chanson écrite par NastyNesta et produite par MechacAdjaho, qui fait parler du génie béninois à travers le monde.