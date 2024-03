Visits: 1

Au lendemain de la plénière parlementaire qui a consacré la modification du code électoral, le parti Bloc Républicain a réagi dans un communiqué signé de l’he Romaric Ogouwalé. Pour le parti, c’est une « avancée significative dans le processus démocratique, qui reflète l’engagement de notre nation envers des élections transparentes et équitables ». Cette modification du code électoral, lit-on dans le communiqué, représente « une étape cruciale vers l’amélioration de notre système électoral, renforçant ainsi la démocratie et la confiance du peuple dans le processus politique ». Le BR croit que la réforme du système partisan doit se poursuivre et se renforcer et s’engage dans la promotion des valeurs démocratiques et dans la construction d’un avenir politique où la coopération et le consensus sont prioritaires. Par ailleurs, le parti appelle tous les acteurs politiques à continuer de travailler ensemble pour renforcer le système électoral, et à consolider les bases de la démocratie, mais surtout pour donner davantage d’opportunités économiques aux Béninois.

Alban TCHALLA