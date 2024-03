9ème journée africaine de l’alimentation scolaire: Le Ministre Karimou présente les exploits du Bénin au Burundi

Visits: 0

De quoi s’agit-il :le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP), Salimane KARIMOU, a participé le 1er mars à la 9ème Journée Africaine de l’Alimentation Scolaire (JAA) au Burundi. « Investir dans l’alimentation scolaire locale pour transformer les systèmes éducatifs – pour un avenir inclusif et prospère du continent africain », c’est autour de ce thème que les représentants des pays membres ont discuté du 29 février au 1er mars 2024 dernier. Une initiative qui vise, entre autres, à encourager les États membres à célébrer la journée africaine de l’alimentation scolaire au plan national et à travailler au rayonnement de l’éducation grâce à l’assurance d’une alimentation saine et durable des jeunes écoliers. Il s’agit d’un creuset fédérateur et surtout catalyseur des efforts des États membres dans la promotion de l’éducation de qualité grâce à l’apport de l’alimentation scolaire.



Quelle est l’expérience du Bénin en matière d’alimentation scolaire :Le Programme National d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI) constitue une priorité nationale. C’est le message fort porté par le Ministre Salimane KARIMOU qui s’est employé à mettre en lumière la vision d’une couverture universelle à l’horizon 2026 au regard des 75% des écoles primaires publiques déjà impactées, permettant de nourrir quotidiennement plus d’1,3 millions d’écoliers dont 46% de filles dans 5709 écoles. Du reste, on retient que l’extension du programme a été progressive passant de 31% en 2017 à 51% en 2018 et à 75% en 2022. Des explications du MEMP, le projet de loi relatif à l’Alimentation Scolaire en République du Bénin a déjà été transmis à l’Assemblée Nationale pour examen et vote. Il s’agit d’un instrument durable qui renforce les systèmes et institutionnalise l’alimentation scolaire au Bénin. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, les achats locaux occupent une place de choix. En effet, les céréales et les légumineuses sont exclusivement achetées sur le marché local du Bénin. En utilisant les produits locaux, le menu des enfants est plus varié avec des produits plus frais et plus sains et des retombées remarquables sur l’économie nationale. C’est justement cela l’innovation béninoise qui révolutionne l’approche participative du PNASI. En vue d’assurer la disponibilité en quantité et en qualité des vivres, des formations sont organisées pour les producteurs, notamment pour les groupements de petits producteurs. Un volet est également développé pour l’accompagnement des fournisseurs institutionnels en vue de leur faciliter l’accès au marché institutionnel des cantines scolaires. En partageant l’expérience béninoise à la 9ème Journée Africaine de l’Alimentation Scolaire (JAA) au Burundi, le Ministre Salimane KARIMOU a surtout invité les uns et les autres à soutenir l’engagement résolu en faveur d’une alimentation scolaire nutritive, durable basée sur la production locale en vue d’assurer un meilleur avenir aux enfants.