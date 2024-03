Relecture du code électoral: Voici les modalités de désignation des chefs quartiers ou de villages

Visits: 1

Avec les amendements introduits dans le code électoral, les chefs de villages et de quartiers de ville sont désignés sur la base des résultats des élections communales de 2020. En effet, l’article 210 modifié stipule qu’ « à l’entrée en vigueur de la présente loi, les chefs de villages et de quartiers de ville sont désignés sur la base des résultats des élections communales de 2020 ». Face aux députés, le ministre de la Justice et de la législation, Garde des Sceaux, Yvon Détchénou a expliqué cette disposition. A l’en croire, il y avait près de 256 postes vacants et un nombre supérieur en intérim jusqu’à la date du 30 octobre 2023. Alors qu’il relève des fonctions des chefs de village et de quartiers prévues dans les articles 220 à 229 du code de l’administration territoriale qu’elles ont une résonance particulière. Le ministre précise qu’à ce jour, la mise en œuvre des réformes dans cette matière est en cause. Il a pris comme exemple le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH5) en cours sans certains chefs de village ou de quartier de ville. Selon le ministre, il y a une autre situation qui est essentielle et qui est celle de la mise en œuvre des réformes liées à l’ANIP. Cette situation fait que l’urgence de ce que ces fonctions soient occupées est réelle. Il a donc souhaité que les amendements apportés sur cette matière soient votés pour faire fonctionner l’administration et ces fonctions dans le pays pour les deux années qui restent avant les élections générales.