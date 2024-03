Installée à la Haute Cour de Justice du Bénin: DandiGnamou prend le défi d’œuvrer à l’opérationnalisation de l’institution

Visits: 0

La professeure Dandi Gnamou est officiellement entrée dans ses fonctions de présidente de la Haute cour de justice le lundi 4 mars 2024. La cérémonie de passation de charges a eu lieu au siège de l’institution à Porto-Novo, en présence de plusieurs présidents d’institutions dont celui de l’Assemblée nationale, de la Cour Constitutionnelle et de la Cour Suprême et autres.

Élue présidente de la Haute Cour de Justice le vendredi 1er mars dernier, la professeure DandiGnamou est entrée officiellement dans la plénitude de ses nouvelles charges républicaines le lundi dernier. Elle a pris fonction avec pour défi d’œuvrer à l’opérationnalisation de la Haute Cour de Justice du Bénin. Paraphe et signatures des procès-verbaux, échanges de parapheurs et allocutions, ce sont les temps forts de la cérémonie de passation de charges entre DandiGnamou et Cécile Marie José de DravoZinzindohoué respectivement présidentes entrante et sortante de la Haute cour de Justice.Au cours de la cérémonie, la présidente sortante, Cécile Marie José de DravoZinzindohoué a exprimé sa gratitude au président de la République, Patrice Talon, pour avoir porté son choix sur sa personne comme conseiller à la Cour constitutionnelle. Elle invite la nouvelle mandature à prendre la mesure de la mission de la haute juridiction qui se résume notamment en la lutte contre la corruption et l’impunité des gouvernants.Au terme de son allocution, la présidente sortante a félicité DandiGnamou pour sa brillante élection à la tête de la Haute cour de Justice. Elle relève que l’unanimité faite autour de la personne de DandiGnamou traduit cette renommée qui fait d’elle, une femme pétrie d’expériences, capable de relever maints défis dans la plus grande sérénité et avec fermeté lorsque les circonstances l’exigent. Prenant la parole à son tour, DandiGnamou a exprimé sa gratitude à tous les artisans de sa nomination comme conseiller à la Cour constitutionnelle puis à la tête de la Haute cour de Justice, 8e mandature. La présidente entrante prend déjà la mesure de l’enjeu dont surtout l’opérationnalisation juridictionnelle de la haute juridiction qui, depuis sa création, n’a jugé personne. Elle sollicite le soutien de l’Assemblée nationale pour que les goulots d’étranglement qui empêchent l’institution de jouer son rôle de lutte contre la corruption et l’impunité des membres de l’Exécutif, soient levés. Elle met tout aussi le Parlement devant ses responsabilités. DandiGnamou salue par ailleurs la perspicacité du constituant béninois qui a prévu que l’Exécutif et son chef puissent rendre compte de leurs actes. Contrairement à d’autres pays qui ont inscrit dans leur loi fondamentale l’irresponsabilité du président de la République, s’inspirant ainsi de l’idée que le roi, émanation de Dieu, ne peut mal faire. La nouvelle présidente de la Haute cour de Justice loue cette option qui lie la démocratie à la redevabilité et à la responsabilité. « La Haute cour de Justice est bien plus qu’une institution judiciaire qui incarne la quintessence de la démocratie béninoise », a souligné la professeure de Droit public des Universités.