Examen en plénière à l’Assemblée nationale: Le code électoral adopté par 79 députés

Visits: 3

Réunis en session extraordinaire ce mardi 5 mars 2024, les députés ont adopté la proposition de loi 2024-13 modifiant et complétant la loi 2019-43 du 15 novembre 2019. Elle a été votée par 79 voix pour, 28 contre et 1 abstention. Selon l’article 132 nouveau, le duo candidat à la fonction de président et vice-président devra être parrainé par au moins 15 % de l’ensemble des élus députés et maires, contrairement aux 10 % actuels. L’amendement de cet article 132 ajoute que ces 15% de parrains doivent provenir d’au moins 3/5 de l’ensemble des circonscriptions électorales législatives. Le même amendement propose qu’un député ou maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti sur la liste dont il a été élu. Toutefois, nuance l’amendement, en cas d’accord de gouvernance avant le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle et déposé à la CENA, le député ou maire peut parrainer un candidat de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord. Pour qu’un parti soit éligible au partage des sièges électoraux lors des législatives et des communales, il doit obtenir 20%des suffrages exprimés dans chaque circonscription. Il faut préciser qu’au cours de cette première session extraordinaire démarrée le 21 février dernier et qui vient d’être clôturée, 12 points étaient inscrits à l’ordre du jour. Six lois ont été votées.

Alban TCHALLA