Formation au Start Up Loop: La CCI Bénin renforce les capacités des entrepreneurs maliens

Une délégation d’entrepreneurs maliens du Centre d’Innovation Verte (CIV) du Mali prend part à une formation au Start Up Loop à Cotonou. L’initiative de cette formation émane de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) à travers son Institut International pour le Renforcement de l’Accompagnement Entrepreneurial du Département Formation. Avec l’appui du Projet de Promotion des PME (ProPME GIZ), cette formation lancée le mardi 26 février 2024 dans les locaux de la CCI Bénin, va s’achever le 1er mars 2024. Au cours de leur séjour en terre béninoise, la délégation malienne va s’inspirer des expériences du Bénin en matière de mise en œuvre de l’approche SME Business Training and Coaching Loop en général et en particulier du Start-up Loop. Au terme de la formation, les participants auront acquis les bases indispensables pour planifier la mise en œuvre du Start up Loop.De façon spécifique, les participants seront capables de décrire l’architecture du Start up Loop, d’élaborer une stratégie de promotion du Start up Loop, d’élaborer un budget de mise en œuvre, de produire des TDR de recrutement des prestataires, de définir des critères de présélection des candidats entrepreneurs etc. Il est prévu à cet effet, des visites de terrain qui seront effectuées aux PME accompagnées de 2022 à 2023 suivant l’approche SME Loop. Selon le formateur principal, Samson Kougbadi, Master coach international, lorsqu’ils retourneront au Mali, ils n’auront plus besoin de réfléchir. Ils vont entrer directement en action. Le Chef département Partenariat institutionnel et accompagnement de la CCI Bénin, Camarou Bello, a présenté le contexte dans lequel cette formation est organisée et a invité les participants à en tirer profit. Il a également saisi l’occasion pour remercier la GIZ de son appui à l’implémentation de l’approche Start up Loop à travers le projet PRO-PME.