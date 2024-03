Suite à un grave accident de circulation: Les précisons de l’Ancb sur l’état de santé du maire Atrokpo

Visits: 10

En partance vers le nord- Bénin, mercredi dernier, dans le cadre d’une activité de l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb) dont il assume la présidence, le maire de la ville de Cotonou Luc Atrokpo a été victime d’un grave accident de circulation à bord de son véhicule, à la hauteur de Dassa-Zoumè. S’il est hors danger, ainsi que les deux autres occupants du véhicule, à savoir son chauffeur et un ami qui l’accompagnait, cet accident aurait occasionné un décès, celui d’un conducteur de moto venu cogner brutalement le véhicule du maire. Dans un communiqué en date de ce jeudi 29 février, l’Ancb a fait part de cet accident, indiquant que l’état de santé du président de l’Ancbnécessite toutefois une prise en charge médicale. « La vie du président Atrokpo n’est pas en danger, mais il nécessite actuellement une prise en charge médicale » selon ledit communiqué, dans lequel l’Ancb informe qu’une équipe médicale s’occupe déjà du maire de la capitale économique du Bénin. L’Association nationale des communes du Bénin rassure qu’elle est en contact avec l’équipe médicale qui s’occupe de son président et se dit « optimiste » quant à sa guérison. « Le Bureau National de l’Ancb souhaite rassurer tous les membres, partenaires, et le public en général, que toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer le rétablissement rapide du président Luc SètondjiAtrokpo. Nous tenons à réaffirmer notre solidarité et notre soutien indéfectible au président de l’Ancb ainsi qu’à sa famille dans cette épreuve difficile »a également affirmé l’Ancb.

Le maire Luc Atrokpo se rendait mercredi à Natitingou où il devrait présider la réunion du bureau national de l’association et une session du Conseil national le lendemain, quand cet accident est survenu à l’entrée de la ville de Dassa. En plus du décès enregistré, il y a eu des dégâts matériels aussi, comme la voiture qui transportait le maire dont la carrosserie a été entièrement cabossée.