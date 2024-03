Rénovation de l’hôtel Tata Somba à Natitingou: Le gouvernement renforce l’offre touristique dans le septentrion

Visits: 6

Ce que vous devriez savoir : Le somptueux établissement hôtelier de l’Etat Tata Somba, situé dans la partie septentrionale du Bénin, a été rénové dans son charme et son architecture d’origine. Il a été remis en service le jeudi 29 février 2024, à la faveur d’une cérémonie fort simple qui s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques, administratives, d’une délégation du Ministère du tourisme, de la culture et des arts, et des acteurs des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration de la région.

Zoom sur l’hôtel : C’est un cadre attrayant, fruit d’une réfection complète qui trône désormais au milieu d’un paysage naturel fait de verdure et des collines de la cité des Nantos, qui accueille les visiteurs du Bénin et d’ailleurs depuis quelques jours. Une quarantaine d’années après sa création, cette structure d’hébergement située dans le département de l’Atacora a fait peau neuve à l’issue des travaux de réfection dans le cadre du Projet d’aménagement des sites touristiques et leurs voies d’accès (PASTVA), pour renforcer l’offre touristique de la région. Equipé de 25 chambres climatisées, des suites et des chambres de luxe entièrement équipées, d’une salle de conférence moderne, d’un générateur de 100 KVA et des dispositions sécuritaires, l’hôtel Tata Somba se veut désormais un édifice d’une prestance exceptionnelle et d’une architecture unique. Situé à quelques kilomètres du Parc national de la Pendjari, l’hôtel prend une place prépondérante dans l’écosystème des établissements d’hébergement à Natitingou. La rénovation vient donc à point nommé pour le repositionnement de l’hôtel Tata Somba afin de rendre complet le package de l’offre touristique au côté du Parc Pendjari.

Que disent-ils : Dans son allocution, le Conseiller technique au tourisme et à l’hôtellerie du Ministre en charge du tourisme, Christian COUTHON, a salué la vision du Chef de l’Etat qui est de mettre le tourisme au cœur du développement du Bénin et de faire du Bénin, l’une des meilleures destinations touristiques au monde dès l’an 2025. Il en a profité pour rappeler à l’assistance, les différentes réformes mises en œuvre, et qui ont abouti à l’adoption, il y a quelques mois, des décrets portant réglementation du secteur de l’hôtellerie, du secteur des agences de voyage, du secteur des guides de tourisme, et des établissements de restauration touristique. Pour le Secrétaire général de la Préfecture de l’Atacora et le Maire de Natitingou, le projet de rénovation de l’hôtel témoigne si besoin en était, de ce que le Président de la république et son Gouvernement ont le cœur à l’ouvrage, pour ce qui concerne la valorisation des potentiels touristiques et culturels de la région du Septentrion. Ainsi, après présentation des différents compartiments, le Directeur général de l’hôtel, Fidèl Ulrich TEPA s’est engagé à redorer le blason de l’établissement. Le Directeur départemental en charge du tourisme, a pour sa part exhorté le personnel et les guides de tourisme à prendre à faire preuve de professionnalisme dans les différents services à la clientèle afin de garantir le retour sur l’investissement colossal consenti dans les travaux de réfection.