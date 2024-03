Décès de David GBAHOUNGBA: Bio Tchané parle d’une ”grosse perte pour le BR”

Visits: 28

David Gbahoungba

MESSAGE DE CONDOLÉANCES DU BLOC REBUPLICAIN

(BR) A LA FAMILLE GBAHOUNGBA ET A LA

COORDINATION DE LA 12è CIRCONSCRIPTION

Chers camarades,

C’est avec une immense douleur et consternation que j’ai le regret de vous annoncer le décès précoce et inattendu de notre vaillant camarade GBAHOUNGBA David, Député à l’Assemblée Nationale au cours des 6è, 7è et 8è Législatures. Membre fondateur du BR, le regretté camarade s’est singulièrement illustré comme un intrépide combattant. Sur tous les fronts de lutte, il a été un digne représentant, notamment en tant membre de la Commission de la CEDEAO, puis plus tard en tant que Président de la commission de libre circulation, du commerce et douane de 2016 à 2020. La disparition subite de notre camarade constitue donc une énorme perte pour notre parti BR, notre pays le Bénin et la sous-région. En cette circonstance particulièrement éprouvante, je présente les sincères condoléances du Bureau Exécutif National (BEN), des militants et les miennes propres, à la famille biologique de l’illustre disparu, à toute la Coordination de la 12è Circonscription Electorale, à nos camarades de Dogbo ainsi qu’à l’ensemble de la communauté nationale ainsi durement frappés. La date et le programme des obsèques vous seront communiqués ultérieurement après discussion avec la famille. Je recommande l’âme du défunt à la félicité éternelle. Qu’il repose en paix.

Fait à Cotonou le 29 février 2024

Le Président,

Abdoulaye Bio TCHANE