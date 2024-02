Présumée menace d’assassinat des responsables du parti Les Démocrates: Wilfried Houngbédji dénonce  de « pures inventions pour manipuler le peuple »

Vues : 4

Wilfried Houngbédji, SGA du gouvernement

Le porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji a réagi, mercredi dernier, à propos de la présumée menace d’assassinat des responsables du parti Les Démocrates, qui en ont donné l’alerte. Balayant de revers de main, de telles menaces, il estime qu’il s’agit-là plutôt de la « manipulation » et que le président Patrice Talon et son gouvernement ne font pas dans ces pratiques. « Ce sont de pures inventions pour manipuler le peuple » insiste Wilfried Houngbédji. En effet, c’est à travers un communiqué signé de son secrétaire à la communication, que le parti Les Démocrates a alerté sur la sécurité de ses responsables. Selon ce parti, des projets macabres d’assassinats seraient en cours et viseraient le président du parti, l’ex-chef de l’Etat Boni Yayi ainsi que d’autres responsables. Mais pour le porte-parole du gouvernement, c’est souvent par manque d’éléments pour attaquer, que cette formation politique de l’opposition s’adonne à ces inventions. « Pour exister, il faut faire de la manipulation, il faut inventer les situations, il faut créer l’actualité s’il n’en a pas ». Ainsi, « chaque fois ou de façon régulière, cette opposition soulève un sujet qui n’en est pas et dès qu’il est vidé un autre apparaît» se désole Wilfried Houngbédji, qui évoque le débat sur « la révision de la constitution, les histoires de troisième mandat, qui à le croire, n’ont jamais existé dans la réalité. « Chacun a pu comprendre que la configuration de l’Assemblée nationale aujourd’hui est telle que même si un tel projet existait ou prenait corps demain dans l’esprit de gens de la mouvance, il n’a aucune chance d’aboutir » a-t-il tenu à clarifier ici. L’opposition, sous cette 9ème législature disposant le nombre de députés qu’il faut pour empêcher éventuellement un tel projet de révision d’aboutir. « On aura compris que c’était un sujet agité juste aux fins de la mobilisation politique, aux fins de discréditer ceux qui sont en place. Maintenant que ce sujet leur ait été retiré, il faut en trouver un autre. Et c’est celui de prétendu plan pour assassiner les responsables de ce parti » a laissé entendre Wilfried Houngbédji. Il a rappelé que l’un des grands défis le président Talon et son gouvernement réussissent à relever et qui est salué de partout, c’est la sécurité de plus en plus assurée sur toute l’étendue du territoire national « La libre circulation des personnes et des biens est une chose absolument garantie au Bénin et nous travaillons même à optimiser » se réjouit-il.

Par ailleurs, Wilfried Houngbédji ne s’est pas empêcher de faire quelques rappels sous le règne du président Boni Yayi. « Au début de son magistère à la tête de ce pays en 2006-2007, le même président du parti ”Les Démocrates” avait inventé une tentative d’assassinat sur sa personne alors qu’il était dans les Collines dans les encablures de Savè ». Il rapporte qu’« ayant découvert, du fait de l’insécurité qui sévissait, des troncs d’arbres sur la route, on nous a vendus qu’il y avait un plan pour l’assassiner parce qu’il luttait contre la corruption ». Autre fait vécu sous Boni Yayi, le porte-parole du gouvernement a évoqué le cas Urbain Dangnivo, alors cadre au ministère des finances, disparu avec son véhicule entier, sans qu’à ce jour, aucune clarification n’est encore faite sur ce dossier. « Personne n’a oublié les conditions dans lesquelles madame Sohoundji Agbossou qui avait pourtant été sa ministre a été liquidée. Et à ce jour, cela n’a pas été élucidé » dénonce Wilfried Houngbédji, pour en conclure que « les pratiques que le parti essaie d’épingler ne sont pas les pratiques du président Talon et son gouvernement ».