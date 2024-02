Assemblée nationale: La proposition de loi sur la révision de la constitution programmée

Vues : 5

La proposition de loi portant révision de la constitution initiée par le député Assan Seibou, président du Groupe Parlementaire Bloc Républicain sera bientôt examinée à l’Assemblée Nationale. C’est l’un des points inscrits à l’ordre du jour de la première session ordinaire 2024, qui sera officiellement lancée le mercredi 21 février 2024 prochain au palais des gouverneurs à Porto-Novo par le président du parlement, Louis Vlavonou. Ce projet de révision de la constitution qui continue de défrayer rageusement la chronique sera donc la prochaine patate chaude entre les députés de la majorité et de la minorité parlementaire. En dépit du souhait du chef de l’Etat Patrice Talon à ne pas permettre qu’une virgule soit touchée à la constitution déjà modifiée en 2019, le député Assan Séibou, auteur de la proposition de loi a juré ne pas reculer chemin. « Jamais, je ne vais retirer ma proposition de loi » a-t-il tonné sur plusieurs médias, il y a peu, convaincu, dit-il, que les nouvelles dispositions qui y sont contenues permettront de régler une fois de bon, certains problèmes que traine encore la constitution béninoise en l’état. Il continue d’insister surtout sur la nécessité d’inverser l’ordre des scrutins aux élections générales de 2026, en précédant les législatives de la présidentielle, pour permettre au prochain chef d’Etat à élire de disposer d’une majorité à l’assemblée. Le débat se fera sans doute bientôt et parlement et ne manquera pas d’être houleux à l’occasion.

Au nombre des autres points à l’ordre du jour de la session extraordinaire qui s’ouvre le 21 février prochain, il y a aussi la proposition de loi portant modification et complément de la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin, projet de loi relatif à l’alimentation scolaire en République du Bénin, projet de loi relatif aux infractions boursières sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine, projet de loi modifiant et complétant la loi n°2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la cour spéciale des affaires financières…

Christian TCHANOU