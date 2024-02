AG du Réseau des Laïcs protestants à Cotonou: De grandes résolutions prises face à la crise qui secoue l’EPMB

Vues : 7

(L’intégralité du mémorandum qui sanctionne les travaux)

Le présidium de l’AG dirigé par le Professeur John Igué

Soucieux de la paix, de l’harmonie et du vivre ensemble au sein de leur communauté réligieuse, les fidèles Laïcs de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) se sont retrouvés les 02 et 03 février 2024 au temple Bethel de Guinkomey à Cotonou, en Assemblée générale. L’objectif est de réfléchir aux situations de turbulence au sein de l’Eglise. En effet, ils sont plus de trois cents délégués venus de toutes les régions synodales que compte l’EPMB sur l’étendue du territoire national. Après donc les enseignants donnés par des éminents transmetteurs de connaissances, des débats croisés ont été houleux et âpres entre les délégués. Ils ont débattu des actes posés par la présidence de leur église et qui ont suscité des critiques tant bien sur le plan national qu’au niveau de leurs partenaires techniques et financiers. Il s’agit de la mauvaise gestion du président en exercice de l’Eglise et son abus des pouvoirs que ne lui confèrent pas les textes qui l’ont élu. Les discussions au cours de ces assisses ont tourné concrètement autour de l’ingérence de la présidence de l’Eglise dans la gestion des institutions autonomes chargées des activités économiques et sociales à savoir l’hôpital Bon samaritain, la non transparence de la gestion des fonds collectés pour la radio Hosanna et dans la gestion de la restauration des locaux abritant le presbytère du président actuel de l’EPMB et du Wesley house. Les participants se sont penchés également sur la gestion ségrégationniste et punitive des ressources humaines de l’EPMB par la présidence de l’Eglise. La non transparence dans la gestion des fonds alloués par les partenaires extérieurs soit dans l’appui de nos projets que dans l’appui des salaires des experts d’appui à notre disposition et le manque de visibilité et de cohérence dans des activités devant développer et promouvoir l’EPMB. Le constat fait par la quasi-totalité des participants est simplement amer. Le pasteur Amos Kponjesu Hounsa n’a plus qualité à diriger l’Epmb s’est écrié les fidèles en Assemblée générale. Et dans le mémorandum qui sanctionne les travaux, ils ont clairement réclamé la convocation d’un synode général extraordinaire qui procédera à la destitution du Président en exercice et qu’un organe de transition soit mis en place pour gérer les affaires courantes de l’Eglise. Aussi, les fidèles Protestante ont-ils souhaité que le chef de l’État se retire des affaires de leur communauté pour que cette église soit gérée dans une parfaite autonomie.

MEMORANDUM DE L’AG DES LAICS DES 02 ET 03 FEVRIER 2024

Réunis en assemblée générale les 02 et 03 février 2024, les laïcs de l’Eglise Protestante

Méthodiste du Bénin(EPMB) ont pris connaissance des actes posés par la présidence de notre

église et qui ont suscité des critiques tant bien sur le plan national qu’au niveau de nos

partenaires techniques et financiers.

Ingérence de la présidence de notre église dans la gestion des instituions autonomes

chargées des activités économiques et sociales à savoir l’hôpital Bon samaritain,…. Non transparence de la gestion des fonds collectés pour la radio Hosanna Non transparence dans la gestion de la restauration des locaux abritant le presbytère

du président actuel de l’EPMB et du Wesley house Gestion ségrégationniste et punitive des ressources humaines de l’EPMB par la

présidence de l’Eglise Non transparence dans la gestion des fonds alloués par les partenaires extérieurs soit

dans l’appui de nos projets que dans l’appui des salaires des experts d’appui à notre

disposition Manque de visibilité et de cohérence dans des activités devant développer et

promouvoir l’EPMB

La liste n’est pas limitative. Au cas par cas l’assemblée générale a fait des propositions de

réparation et de restauration. Il faut alors hiérarchiser des actions à mener. Ces actions sont

regroupées par échéances.

a) Actions à court terme

b) Actions à moyen terme

c) Actions à long terme