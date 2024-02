Master international en management des médias au CAFPJ: Les inscriptions prennent fin le 19 février 2024

Vues : 6

Le Centre africain de formation et de perfectionnement en journalisme et communication (CAFPJ) ouvre les inscriptions pour le dépôt des dossiers de candidatures au Diplôme de Master International en management des Médias. La formation est ouverte pour les titulaires de la licence, du master et tout diplôme admis en équivalence. Selon le communiqué signé du Directeur Général dudit centre, le nombre de places est limité. Les dix (10) premiers meilleurs postulants bénéficieront d’une demi-bourse. Le communiqué renseigne que les dossiers comprennent : une lettre de candidature, le curriculum vitae, les copies des diplômes requis dont le baccalauréat, le paiement des frais d’études de dossier. Les candidatures sont reçues du 1er au 19 février 2024. Les dossiers peuvent être déposés directement au Bureau des inscriptions, sis à Kindonou-Ménontin (Cotonou) ou envoyés en PDF par l’adresse électronique : cafpj@yahoo.fr. Selon le communiqué, cette formation fait suite à celles qui ont pu permettre à nombre de promoteurs, patrons et gestionnaires des organes presse, depuis 2009, d’avoir des outils modernes de gestion nécessaires à la bonne conduite des entreprises de presse. L’objectif visé par le Centre africain de formation et de perfectionnement en journalisme et communication (CAFPJ) est de renforcer les capacités des responsables ou gestionnaires d’organes de presse en matière de gestion par une formation diplômante.