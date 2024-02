A l’occasion du 19è anniversaire du décès de Eyadéma: Nicéphore Soglo et Obasanjo reçus par le président Faure Gnassingbé

Vues : 8

Obasanjo et Soglo échangeant ici avec Faure Eyadéma à la résidence présidentielle de Piya

Les anciens présidents Nicéphore Soglo et Olusegun Obasanjo ont été reçus par le président Faure Essozimna Gnassingbé le lundi 05 février 2024 à Pya dans le nord Togo. Cette rencontre intervient dans le cadre de la célébration du 19è anniversaire du décès de l’ex président Gnassingbé Eyadéma. Les présidents Nicéphore Soglo et Olusegun Obasanjo ont fait ce déplacement pour rendre hommage au père de la nation togolaise. Ils ont salué son engagement pour la paix, la solidarité, sa qualité d’écoute attentive et sa démarche inclusive dans la résolution des conflits et le renforcement de l’intégration dans la région et sur le continent. Les hôtes de Faure Essozimna ont saisi l’occasion pour aborder la situation économique, sécuritaire et sociale de la sous-région avec Faure Essozimna Gnassingbé. Il faut préciser que les anciens premiers ministres Lansana Kouyaté de la Guinée et Lassina Zerbo du Faso ont également honoré de leur présence à cette cérémonie d’hommage.