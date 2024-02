Interpellation de la Cour sur un article du code électoral:  « C’est une promesse de campagne »,  dixit Jacques Ayadji

Vues : 9

Jacques-Ayadji, président de Moele-Bénin

Après le report de l’examen de son recours au jeudi 8 février 2024, le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji s’est exprimé à travers une vidéo publiée sur la page du journal le mardi 06 février 2024. Dans cette vidéo, il apprend que son recours est une promesse de campagne à l’occasion des dernières législatives de 2023. En effet, le président du parti Moele-Bénin, Jacques Ayadji a fait un recours en inconstitutionnalité contre l’article 151 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin. Il porte sur la durée de résidence d’un (01) an exigée aux seuls candidats aux élections des membres de l’Assemblée Nationale. Aucune durée de résidence au Bénin n’étant exigée, ni aux candidats à l’élection présidentielle, ni à ceux aux élections des membres des conseils communaux et municipaux, pour lui, cette disposition exclut injustement du parlement les compatriotes vivants à l’étranger et les compatriotes ayant vécu à l’étranger et revenus se rétablir définitivement dans leur pays moins de 12 mois avant les élections législatives. « Ce n’est pas la conjoncture actuelle qui nous amené à faire le recours. C’est quelque chose qui est prévu dans notre bord. Nous avons fait campagne sur ça parce que personne ne comprend pourquoi dans le même code électoral en ce qui concerne l’élection du président de la République, il y a aucun critère de durée de résidence. La même chose pour les conseillers. On est surpris de se rendre compte que c’est seulement pour les législatives », a fait savoir le président Jacques Ayadji. Pour lui, c’est une manière d’exclusion qu’il faut corriger. « Ça parait surprenant et discriminatoire », a-t-il dit. La Cour constitutionnelle poursuivra l’examen de ce recours le jeudi 8 février 2024.