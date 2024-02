Polémique autour de la révision de la constitution: «Cette proposition de loi repose sur un opportunisme électoral», dénonce Nourou-Dine Saka Saley 

Vues : 7

Le juriste, consultant et membre fondateur du parti Les Démocrates, Nourou-Dine Saka Saley a fait une analyse technique de la proposition de loi du député Assan Seïbou. Reçu sur Crystal News, la semaine écoulée, il a fait savoir que deux aspects fondamentaux méritent d’être relevés de cette proposition. Selon lui, il s’agit notamment d’une forte accointance entre l’Exécutif et le Parlement et d’un aveu d’amateurisme. Mais avant d’aller en profondeur dans ses explications, le juriste a exhorté les députés de l’opposition à expliquer les raisons de leur contestation à cette proposition de loi.Dans son analyse, Nourou-Dine Saka Saley a indiqué que lorsqu’on veut analyser une proposition de loi, il est important de se limiter à l’énoncé des motifs au lieu d’évoquer les textes qui seront modifiés. « Dans l’énoncé on peut constater que cette proposition de loi repose surtout sur un opportunismeélectoral, sur un calcul électoral. Je crois qu’il ne faut pas faire trainer sur la place publique des approximations telles que j’ai lues dans le document énonçant cette proposition de loi », dit-il. Toutefois, le juriste a dénoncé les accointances qui existent entre l’Exécutif et le Parlement béninois. « Nous sommes un régime présidentiel et dans aucun régime présidentiel, on voit les accointances entre un Exécutif et un Parlement. J’ai remarqué cela dans la proposition de loi qui veut que le président de la république soit l’organisateur d’une élection législative et nous savons comment ces élections seront contrôlées et orientées », a-t-il fait savoir.Le juriste, consultant et membre fondateur du parti Les Démocrates, Nourou-Dine Saka Saley a également noté « un amateurisme » dans la proposition de loi. « C’est un aveu d’amateurisme et de légèreté qui a été fait insidieusement par le député Assan seibou en parlant d’erreur matérielle, parce qu’en indexant les élections sur des dates et des jours inclus dans la constitution cela pose un sérieux problème d’amateurisme dans la rédaction de ces clauses. Je suis agréablement surpris de découvrir que le député revendique une certaine indépendance, autonomie législative dans le cadre de l’introduction de ce projet. C’est un aveu qui surprendrait toutepersonneattentive dans le suivi de notre constitution parce que je ne crois pas de mémoire d’une certaine liberté des députés venant de la mouvance présidentielle au point d’introduire une proposition de loi », indique-t-il.