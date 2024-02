Révision de la constitution: Expérience Tébé appelle  au retrait de la  proposition de loi

Vues : 10

Le Président du parti Mouvement Populaire de Libération MPL, Expérience Tébé aux côtés des démocrates et de leurs alliés de l’opposition, s’oppose à la révision de la Constitution. Reçu sur l’émission ‘’Zone franche’’ de Canal 3 Bénin, ce dimanche 4 février 2024, le leader du parti Mpl propose une autre alternative quant à la relecture du code électoral suite à l’injonction de la Cour constitutionnelle. A l’entame de son entretien, il a révélé les raisons qui justifient l’abstinence de l’opposition à adhérer à la proposition de loi du députéAssanSéibou. D’abord, dit-il, ce ne sont pas les acteurspolitiques de l’opposition notamment qui ont des choses à reprocher à cette démarche déclenchée mais plutôt lepeuple béninois. « A tort ou à raison, cette la loi fondamentale de notre pays est considérée comme la loi du peuple. C’est la loi qui nous lit d’abord et qui définit notre vivre ensemble. Le peuple béninois s’est approprié cette loi et se retrouve plus à travers cela », a-t-il fait savoir. A l’entendre, depuis 1990 que cette loi a été adoptée, chaque régime qui vient au pouvoir tente de faire des retouches surtout avec les problèmes connus en Afrique et ailleurs dans le monde, avec au cœur le problème de troisième mandat. Pour Expérience Tébé, « il y a un levé de bouclier lorsqu’il y a suspicion ». Dans le même temps, le président du Mpl, dit avoir reconnu que la constitution du Bénin elle même a prévu dans ses lignes sa révision. « Tant que le monde évolue, il y a de nouveaux défis de développement économique, la globalisation etc, qui nécessitent forcément des réajustements.Mais ce n’est pas unecondition sinequanon pour diriger et faire développer nos pays », a-t-il laissé entendre. Pour Expérience Tébé, avant de toucher à la constitution, il faut tenir compte de la sensibilité des concitoyens. Pour lui, le peuple béninois n’a plus confiance en ses dirigeants. Au cours de l’émission, le président ExpérienceTébé a indiqué que s’il s’agissait simplement des élections générales de 2026, l’opposition allait s’entendre avec ses collègues de la mouvance pour satisfaire à la demande de la Cour constitutionnelle quant à la modification du code électoral dans les limites du possible sans toucher à la Constitution.Au cours de l’émission, Expérience Tébé a clairement affirmé que cette proposition de loi ne passera pas et invite l’honorable AssanSéibou à la retirer pour la paix et la quiétude dans le pays. « Si j’ai un conseil à lui donner c’est de lui demander d’arrêter ce processus et de retirer cette loi pour qu’en toute convivialité, on puisse s’asseoir pour parler du code », dit-il. Dans ses explications, le président du Mpla fait savoir que l’heure n’est pas à la révision de la constitution mais plutôt au changement des conditions de vie des béninois. A le croire, il existe maints travaux à faire pour favoriser le quotidien des béninois que cela soit dans le domaine de la santé, de l’éducation, et autres.