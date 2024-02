Vues : 5

Photo d’ensemble des responsables au terme de la conférence de presse

En prélude à la 3ème édition du Marathon « Be the best » de Cotonou qui aura lieu le dimanche 18 février 2024 à Cotonou, il s’est tenue une conférence de presse le samedi 03 février 2024 à la mairie de Cotonou. L’objectif est d’annoncer l’évènement et les activités qui auront lieu. Placée sous le thème « Femmes, Santé et Environnement », cette activité sportive est organisée en collaboration avec la mairie de Cotonou et entend promouvoir la gent féminine, facteur de développement et aussi révéler la ville de Cotonou au monde entier. A cet effet, 2000 Marathons au niveau de la course et de la marche. Il y aura 2 marches (5 km et 10 km) et 5 courses et 6 challenges. « La 3ème édition du Marathon « Be the best » de Cotonou se veut être inoubliable et révéler la ville de Cotonou au monde entier à travers ce sport », a fait savoir le Directeur des Marathons Be the Best, Ghislain Hodonou. Il a exprimé ses gratitudes au Conseil municipal de Cotonou pour ses soutiens à la réussite de cette activité. A en croire, le président du comité d’organisation, Ahoudjinou Ninon, la sécurité de l’évènement sera assurée. Il s’agit pour lui et son équipe de mobiliser plus de monde cette année comparativement aux éditions passées. Il fait comprendre qu’ils vont motiver et faciliter la participation d’au moins 500 femmes et jeunes filles, les sensibiliser au meilleur respect de l’environnement etc. Au village du Marathons Be the Best qui aura lieu du 14 au 18 février 24 à la place de l’amazone, 10.000 personnes sont attendues avec l’installation de plusieurs entreprises. Cette compétition, dont les inscriptions sont lancées, prend en compte tous les arrondissements de Cotonou. Il y aura de nombreux lots pour les gagnants de ce marathon dont le premier prix est de 2.000.000 FCFA.