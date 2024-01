Prix d’excellence de la Ceinture et de la Route de la Soie: Le Bénin et la Chine octroient des bourses d’excellence à 60 étudiants

Vues : 6

Les lauréats de la 5ème édition du Prix d’excellence de la Ceinture et de la Route de la Soie, ont été récompensés, le vendredi 26 janvier 2024, à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. La cérémonie s’est déroulée en présence de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Eléonore YayiLadékan, son collègue des affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé et l’Ambassadeur plénipotentiaire de la République populaire de Chine près le Bénin Ping Jingtao.

De quoi s’agit-il :Le Bénin et la Chine prônent l’excellence en milieu universitaire à travers l’initiative de la Ceinture et de la Route de la Soie. Pour cette édition, 60 meilleurs étudiants répartis dans plusieurs catégories ont été primés. La 1ère catégorie de lauréats a été dédiée aux filières porteuses pour l’économie nationale, les filières dites de développement. En ce qui concerne la 2ème catégorie, elle a été dédiée aux prix spéciaux. À ce niveau, le genre, le handicap et l’innovation technologique, le tout basé sur la performance académique, ont permis de créer 3 sous catégories de prix spéciaux. L’innovation de cette année réside dans la création d’une catégorie spéciale de filles étudiantes à un haut niveau dans des filières spécifiques. Enfin, la catégorie bourse MASTER en Chine pour récompenser les lauréats de l’année précédente qui ont maintenu la dynamique positive de la performance académique et qui ont fait un usage judicieux des fonds qui leur ont été octroyés. Pour cette 5ème édition, les critères d’éligibilité ont permis la sélection de 60 lauréats, dont 24 filles, qui bénéficieront des chèques pour un montant total de 28 millions de FCFA, entièrement financé par l’Ambassade de la République Populaire de Chine et l’entreprise Wapco-Bénin.

Que disent-ils : L’Ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao, a exprimé sa satisfaction pour le respect des principes de justice, de transparence et de professionnalisme dans la sélection des lauréats. Emu par les changements et les améliorations qui s’observent chaque année pour sélectionner plus de filles et encourager particulièrement les étudiants démunis ou handicapés, l’ambassadeur a décidé d’offrir 20 ordinateurs et 10 imprimantes au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d’offrir 02 bourses d’étude à 02 lauréats des prix d’excellence qui iront étudier dans les filières de leur choix. Quant à l’entreprise Wapco-Bénin, elle a aussi décidé de créer une bourse de l’initiative “Ceinture et de la Route de la Soie” pour sélectionner les meilleurs étudiants qui iront étudier en Chine, dans la spécialité de pétrole, et seront recrutés après leurs études par Wapco. Pour la Ministre Véronique Tognifodé, octroyer un tel prix d’excellence aux 24 lauréates, c’est promouvoir la femme de demain qui se libère par son travail et déploie son potentiel. Pour elle, ces filles incarnent d’une part, le travail bien fait et d’autre part, cette jeune génération de filles brillantes qui sont décidées à se surpasser, réussir leurs études, leur vie. La Ministre Éléonore YayiLadékana, quant à elle, exprimé toute sa gratitude à l’Ambassadeur de la Chine près le Bénin et l’entreprise Wapco-Bénin pour leurs soutiens. Pour la Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, au-delà de cette sélection des lauréats, des dispositions sont prises pour coacher également les bénéficiaires et suivre l’usage que ces derniers feront des prix qu’ils recevront.