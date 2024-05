Journée de l’Europe: L’UE présente les progrès de sa coopération avec le Bénin

Visits: 1

La célébration de la fête de l’Europe, édition 2024, a été marquée par une réception à la résidence de l’ambassadrice de l’Union européenne au Bénin le mercredi 8 mai 2023, en présence de nombreux invités de marque. À cette occasion, les avancées de la coopération entre le Bénin et l’Union européenne, ainsi que les initiatives, projets et programmes financés par l’UE, ont été passés en revue.

Lors de cette soirée, qui visait également à commémorer l’anniversaire de la signature de la déclaration de Schuman, le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Franck Armel Afoukou, a affirmé que la célébration de la journée de l’Europe rappelle les idéaux de solidarité et de coopération internationale qui ont guidé la construction de l’Union européenne. Il a salué le partenariat exemplaire entre le Bénin et l’Union européenne, rehaussé par des actions fortes récentes telles que la visite au Bénin, les 25 et 26 avril 2024, de Charles Michel, président du Conseil européen. Cette visite illustre la détermination et la volonté du gouvernement et des autres instances dirigeantes de l’Union européenne à renforcer ce partenariat, notamment dans les domaines de la sécurité et du développement du capital humain. Franck Armel Afoukou a également salué l’appui financier significatif de l’Union européenne au Bénin, notamment les plus de 11 millions d’euros accordés par la Commission européenne au titre de la facilité européenne pour la paix en soutien aux Forces armées béninoises, ainsi que l’appui complémentaire de 47 millions d’euros annoncé par le président du Conseil européen lors de sa récente visite.

De son côté, Sylvia Hartleif, ambassadrice de l’Union européenne au Bénin, a souligné l’intensification des relations entre les deux parties ces dernières années, notamment dans les domaines économique et commercial, afin de soutenir davantage le développement du Bénin, y compris à travers le programme indicatif pluriannuel 2021-2027. Elle a mis en avant l’engagement continu de l’Union européenne aux côtés du gouvernement béninois dans divers domaines tels que la modernisation des infrastructures énergétiques, le renforcement du secteur privé, la résolution des défis socio-économiques dans le Nord du Bénin, ainsi que des projets phares comme l’initiative Team Europe au Bénin, visant à soutenir la croissance durable et l’emploi de qualité. Les efforts conjoints visent à défendre et promouvoir ensemble les valeurs universelles telles que la Charte des Nations unies, les droits humains, l’égalité des genres, la démocratie, la bonne gouvernance, l’éducation et les opportunités pour les populations, conformément aux objectifs partagés de l’UE et du Bénin.