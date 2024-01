Revue du PTA du MCVT au 31 décembre 2023: José Tonato et ses collaborateurs ont une performance améliorée

Vues : 4

Le ministère du cadre de vie et des transports en charge de développement durable a de nouveau revisité son plan de travail de l’année 2023. C’était, lors de la revue du PTA au mois de décembre 2023, tenue le vendredi 26 janvier 2024, à la salle de conférence de la direction générale des impôts. Occasion de faire le point de l’exécution du budget 2023 à la fin l’année 2023 en lien avec le PAG ll, 2021-2026, cette revue a permis d’apprécier les résultats obtenus en 2023, de relever les écarts, de les analyser, d’identifier les difficultés rencontrées pour en tirer les leçons pour une meilleure amélioration des performances en 2024. Et c’est une performance satisfaisante qu’a affichée l’équipe du Ministre José Tonato qui a, en personne, présidé la cérémonie d’ouverture des travaux.

Au cours de celle-ci, le Ministre a, après le mot de bienvenue du Directeur de la planification et des finances (Depaf), Memanton Boni Yalla, précisé que cette rencontre, quoique classique, s’inscrit dans la logique de l’évaluation périodique du plan de travail annuel. « Là, c’est l’évaluation globale de l’année 2023 d’une part et en même temps de l’amorce de la 4e tranche annuelle d’exécution du programme d’action du gouvernement du 2e programme 2021-2026 », a déclaré le ministre du cadre de vie en charge du développement durable et des transports, José Tonato qui a ensuite détaillé « Pour la gestion budgétaire 2023, la dotation initiale du ministère du cadre de vie et des transports s’élève à 375.844.041.385fcfa dont 361.627.665.359fcfa pour les dépenses en capitales soit 96,22% et 14.216.376.026 fcfa pour les dépenses ordinaires. Mais en tenant compte des dépassements de crédits et de tout ce que nous avons réalisé en 2023, notre budget final 2023 s’élève à 465.198.356.874fcfa. Presque 100milliards de plus en termes d’exécution ». Il a laissé entendre qu’au 31 décembre 2024, que ce budget exercice 2023 du Ministère du Cadre de Vie des Transports, chargé du Développement Durable, a été exécuté à 74, 47% en termes d’exécution physique, 111,61% en termes d’engagements financiers et 110,87% en termes d’ordonnancement. Ce qui donne suivant la comparaison à 2022 des écarts estimés à +2,32 ; +10,68 et + 11,06 points respectivement. Car, les taux étaient respectivement de 75,16%, 100,93% et 98,81%.

« Une telle performance s’explique par le suivi rapproché de l’exécution du plan de travail annuel lors des séances de CODIR, des dispositions particulières mises en place au sein de chaque programme à l’issue de la cérémonie de remise de contrat de performance et des lettres de mission au directeur et acteurs du secteur mais aussi l’organisation de la quinzaine des marchés publics au début de l’année », a précisé le ministre qui a, pour finir, rappelé à ces collaborateurs que «l’année 2024 est une année de croisière au cours de laquelle toutes les ressources doivent être mobilisées pour achever la majorité des grands chantiers et démarrer de nouveaux pour combler les attentes de l’ensemble de nos citoyens ». «Nous sommes de plus en plus proches de la fin du deuxième mandat du président Talon et de la mise en œuvre du Pag II. Vous le savez déjà, nous devons clôturer et boucler le Pag sans laisser de chantier ouvert », a exhorté le Ministre qui invite ses collaborateurs à plus d’engagement dans l’atteinte des objectifs fixés pour l’année qui vient de démarrer.

Anselme HOUENOUKPO