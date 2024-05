Visits: 4

Wilfried Houngbédji

Le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a démenti les accusations des militaires au pouvoir au Niger concernant la présence de bases militaires étrangères au Bénin. C’était lors d’une émission radio le vendredi 10 mai 2024. Face à plusieurs journalistes de divers médias, Wilfried Léandre Houngbédji a invité le président de la transition nigérienne, le Général Abdourahamane Tiani, à mener ses propres investigations pour vérifier l’existence réelle d’une base militaire étrangère au Bénin. « Qu’il envoie tous les médias indépendants dont il dispose. Ils n’ont qu’à venir, nous leur ferons visiter le Bénin depuis Cotonou jusqu’à Malanville, en passant par tous les coins et les axes frontaliers, et ils pourront constater s’il y a une base militaire », a-t-il déclaré. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, une base militaire n’est pas difficile à trouver. “Une base militaire n’est pas une aiguille dans une botte de foin. Il peut déployer tous les moyens satellitaires qu’il veut avec ses alliés militaires du moment pour vérifier si nous avons une base ici », a-t-il ajouté. En outre, le porte-parole du gouvernement pense que si les militaires parlent des bases opérationnelles avancées du Bénin, il en existe une vingtaine. « S’ils font référence à nos propres bases opérationnelles avancées, nos petits camps militaires que nous avons établis pour sécuriser notre pays et lutter contre le terrorisme, nous en avons aujourd’hui une bonne vingtaine déjà réalisées, et d’autres sont prévues pour être établies, notamment dans nos communes frontalières », a-t-il souligné.