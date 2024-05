Rencontre avec les responsables UP-R et BR: Talon donne des directives pour la tournée nationale

Visits: 6

le Chef de l’Etat Patrice Talon, hier lors de son intervention devant ls hommes des médias au palais de la Marina

Le Chef de l’État, Patrice Talon a rencontré le samedi 11 mai 2024, la direction exécutive Nationale (DEN) de l’Union Progressiste le renouveau (UP le renouveau) et le bureau politique du Bloc républicain (BR). Au cœur des échanges, des discussions au sujet de l’atmosphère politique et sociale qui règne et les perspectives en vue des échéances de 2026. De sources informées, les leaders de ses deux partis participants à cette rencontre, ont décidé de la stratégie à adopter sur le terrain politique surtout en ce qui concerne la tournée nationale en vue. Les deux partis sont instruits aux fins de se rencontrer instamment pour définir le calendrier qu’ils suivront à la rencontre des populations. Les questions liées à la cherté de la vie, des relations tendues entre le Niger et le Bénin et biens d’autres seront également abordées lors de cette tournée nationale.