Formation sur l’approche SME LOOP: La CCI Bénin sort la 1ere promotion des masters coach nationaux

De quoi s’agit-il :La Chambre du commerce et d’industrie du Bénin (CCI-Bénin) a fait sortir la première promotion des masters coach nationaux, le vendredi 26 janvier 2024. Cette promotion dénommée ‘’Promotion Arnauld Akakpo’’ a permis à une dizaine de consultants masters coach de tout comprendre sur l’approche SME LOOP. En effet, le « SME Business Training and Coaching Loop » est une méthodologie d’appui aux PME centrée sur le chef d’entreprise et qui vient l’aider à connaître et développer ses compétences managériales ainsi que les attitudes entrepreneuriales. Ainsi, après une étape de sélection, dix consultants ont été retenus dans trois pays que sont : le Bénin, le Togo et le Mali. Pendant une semaine, les participants ont été formés sur l’approche SME LOOP, ses différentes caractéristiques, les rôles et responsabilités dans le SME LOOP, les normes et les stratégies d’encrage des SME LOOP, des visites de terrain, etc. L’objectif de cette formation est donc de permettre à ces consultants masters coach d’être en capacité de concevoir et de mettre en œuvre des projets sur les SME LOOP d’envergure nationale et de faire en sorte qu’ils soient en mesure d’offrir des conseils pour la mise en œuvre du SME LOOP dans leur pays respectif.

Que disent-ils :Au cours de la cérémonie de clôture, le secrétaire général de la CCI-Bénin, Raymond AdjakpaAbilé a souligné l’importance d’intégrer l’approche SME LOOP dans l’écosystème entrepreneurial. « Si nous intégrons cette approche définitivement dans notre façon de faire, que cela soit au Bénin, au Togo ou au Mali, nos entreprises vont forcément connaitre la pérennité », a-t-il laissé entendre. Il invite les bénéficiaires de la formation a appliqué rigoureusement l’approche SME LOOP suivant les différents types d’entreprise. « Soyez les ambassadeurs du bon sens », exhorte-t-il. Les participants ont tous salué la CCI-Bénin pour l’instauration et l’organisation parfaite de la formation et ont formulé quelques doléances à l’endroit des formateurs. « Nous aurions souhaité que vous ne nous abandonniez pas. Il aurait été souhaitable et profitable à nous tous si dans les prochains mois vous nous associez à vos projets afin que nous apprenions de vous pour être véritablement ce que vous avez estimé que nos sommes aujourd’hui pour l’avancement de l’approche SME LOOP », a laissé entendre Paul Cyriaque Amédékou, consultant coach master du Togo. Pour Soumaya Gnon, cette formation lui a permis de tisser de nouvelle relation et de renforcer ses connaissances en la matière. « Après cette formation, je pense que je suis bien aguerrie pour être ambassadeur du SME LOOP », dit-elle.La cérémonie de clôture a pris fin par une remise d’attestation aux participants.