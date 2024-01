« Vodun Days » : Ouidah déjà en effervescence avec la Caravane brésilienne et le spectacle «Vodun & Jazz »

Vues : 34

Ce que vous devriez savoir : En prélude à la célébration des « Vodun Days » qui auront lieu les 09 et 10 Janvier 2024 au Bénin, la Caravane brésilienne animée par le Groupe Bantu Afro Brasileiros a démarré le Samedi 06 janvier 2024 dans la Cité historique de Ouidah dans une effervescence populaire. La Caravane qui a pris corps au Fort Portugais s’est achevée dans la cour de la Mairie de Ouidah en présence du Conseiller Spécial du Président de la République, JohannèsDagnon, du Ministre Jean-Michel Abimbola, en charge du Tourisme, de la Culture et des Arts, du Préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, du Maire de la ville de Ouidah, Christian Houetchenou, des élus communaux et divers autres cadres de la ville de Ouidah. Après la caravane, les populations ont été séduites par le spectacle « Vodun& Jazz » au Centre Culturel de Rencontre Internationale (CCRI) John SMITH de Ouidah. Avec des sonorités envoûtantes, Laura PrinceAgbodjan, Louis Godwin, Tyldah, Aminon, Nawadja et Toto Atchadé J et le Benin Jazz Band ont tenu en haleine le public composé de personnalités politico-administratives, des férus de la musique classique, touristes et des curieux venus de tous les horizons. Ce spectacle concocté par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) a permis d’agrémenter l’édition rénovée de la fête des religions traditionnelles au Bénin qui fait désormais le pari de s’ouvrir au reste du monde.

Entre les lignes : Les 9 et 10 janvier seront marqués par deux différents concerts. Il y a un premier concert géant sur la plage de Ouidah le 9 janvier qui va réunir de grands noms de la musique au plan national et à l’international tels que Koffi Olomidé, YémiAladé, Teni, Tabou Combo, Pépé Oleka, les Teriba ; Jah Baba, Gardy Girault et autres. Le second concert de musique traditionnelle le 10 janvier permettra de clôturer en beauté les célébrations avec des artistes comme SagbohanDanialou, frères Totin, Ayodélé, Norbeka, frères Guedehoungue etc. Le 10 janvier 2024 sera aussi marqué par la prestation du conservatoire des danses cérémonielles et royales du Bénin et la grande cérémonie Vodun sur la plage.