2e Forum de coopération économique, commerciale et d’investissement Sino-Béninoise: Le Bénin et la Chine renforcent les liens d’affaire

La 2eédition du Forum de coopération économique commerciale et d’investissement Sino-Béninoise s’est tenue, le 4 janvier 2024, au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin),à Cotonou. Ce forum dont la première édition a eu lieu à Pékin, a été initié pour renforcer les relations économiques entre la république populaire de la Chine et le Bénin. Cette rencontre a connu la présence de l’ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Peng Jing Tao, des responsables de l’institution consulaire, les entrepreneurs béninois et chinois et autres personnalités. A l’occasion du lancement, TakiAdjé, conseiller technique du ministre des finances et représentant le ministre d’Etat Romuald Wadagni a fait savoir que ce forum constitue un moment de renforcement du partenariat entre les secteurs privés béninois et chinois. Pour l’ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, Peng Jing Tao, ledit forum fait suite à celui organisé en Chine en 2023. Il a rappelé aux participants que l’année 2023 a été marquée par le renforcement du partenariat stratégique entre le Bénin et la Chine grâce à la visite du président Talon en Chine. « Nous avons de partenariats futurs. Et faire de l’investissement est l’ambition du président Talon », a confié l’ambassadeur. Après avoir dressé le bilan de la coopération Sino-Béninoise, l’ambassadeur a fait savoir que cette coopération a connu d’avancement durable dans beaucoup de secteurs. Il a annoncé le lancement dans les prochains jours du projet Pipeline. « Le Bénin a connu de grands changements aujourd’hui. L’année 2024, est celle du forum Chine-Afrique pour sortir de nouveaux projets », a-t-il ajouté. Avant de lancer les travaux du forum économique, le premier vice-président du bureau de la chambre consulaire du Bénin, Casimir Migan a expliqué que, le forum mettra en lumière toutes les opportunités d’investissement au Bénin. Pour lui, la Chine est une puissance économique et son partenariat avec le Bénin est porteur d’opportunités. « Le partenariat entre les investisseurs chinois et béninois est non seulement essentiel mais il est porteur de synergie et de développement mutuellement bénéfique », a laissé entendre le premier vice-président de la CCI Bénin. Aussi, dit-il, « c’est un forum d’échanges avec des rencontres B to B qui constituent des opportunités à saisir ».Il faut noter que diverses communications ont été présentées aux participants.