Le DGI, Nicolas Yenoussi à propos de la loi de finance 2024: « Il n’y a aucun impôt créé ni d’augmentation des taxes existantes »

Vues : 34

La loi de finance 2024 a prévu plusieurs mesures et innovations mais pas de nouveaux impôts ni d’augmentation de taxes. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi l’a fait savoir sur l’émission Grand Angle de Crystal news ce dimanche 7 janvier 2024.

Ce que vous devriez savoir : La loi de finance 2024 votée a prévu pour le compte de la Direction générale des impôts, au titre de la fiscalité intérieure, une prévision de 1102 milliards de FCFA, 102 milliards pour la douane, 94 milliards pour le trésor et 5 milliards pour l’Andf. Cette loi n’a pas prévu la création de nouveaux impôts, mieux, les taxes existantes ne connaîtront pas d’augmentation. « Dans La loi de finance 2024, il n’y a aucun impôt créé. Il n’y a pas d’augmentation des taux des impôts existants », dit-il. Au cours de l’entretien, le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi a expliqué les nouvelles mesures contenues dans ladite loi. Ces mesures selon lui, appellent à l’élargissement de l’assiette fiscale. L’objectif visé donc est d’amener les entreprises et toute autre personne qui n’étaient pas connues des services fiscaux à rentrer dans les rangs. Suivant ses explications, un propriétaire foncier qui a des arriérés d’impôts, selon la nouvelle loi, est dispensé du payement des arriérés, s’il essaye de payer durant toute l’année 2024 ses impôts. Nicolas Yenoussi est par ailleurs revenu sur l’augmentation des prix des denrées alimentaires et produits au Bénin ces derniers mois. Selon lui, cette flambée de prix n’est pas due aux impôts, mais plutôt à la recrudescence des crises économiques dans le monde. « Depuis la pandémie Covid et après la guerre russo-ukrainienne, le montant du fret a augmenté. Les commerçants vous diront que les conteneurs qu’ils pouvaient louer à 5millions sont passés à 15 millions. En payant le prix de fret de ces conteneurs, l’intéressé est obligé de répercuter », a-t-il expliqué. Il a ainsi évoqué les différents efforts fournis par le gouvernement pour modérer la crise au niveau de la fiscalité et permettre aux populations de s’en sortir. « Il y a eu des fusions d’impôts. Nous avons fusionné les taxes sur les produits alimentaires parce que la même personne se trouve à payer à la douane et aux impôts », a-t-il noté, entre autres. Par ailleurs, le DG des impôts informe que les véhicules neufs à quatre roues importés, fabriqués ou vendus à l’état neuf bénéficient également durant 2024, des avantages fiscaux.

Les impôts ne sont-ils pas instrumentalisés par le politique : Sur le sujet, le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi a été clair. Selon ces propos, aucun homme politique ne peut instrumentaliser les impôts à sa guise. En revanche, il affirme avoir fait le constat de ce que les personnes désirant un poste élevé, ne veulent pas payer les impôts à gaieté de cœur. Au cours de l’émission, l’invité a évoqué la seule aptitude que doivent cependant avoir les hommes politiques surtout les candidats à l’approche des élections. « Ils doivent se mettre à jour en payant les impôts fonciers, TVM… », insiste-t-il. Pour ceux qui ne savent pas comment s’y prendre, Nicolas Yenoussi a souligné qu’il y a une cellule de service au contribuable qui reçoit les usagers sur leurs problèmes particuliers.

Assise. A