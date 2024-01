Politique : Le Professeur Holo apporte des clarifications sur l’option d’une révision de la constitution

Vues : 99

Que retenir de ses propos :Dans son discours d’investiture à la 9ème législature de l’Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou, a fait part d’une volonté de révision constitutionnelle. Cette déclaration suscite depuis lors une vive polémique au sein de l’opinion publique. Reçu sur Esae Tv, le samedi 6 janvier 2024, le Professeur Théodore Holo, Juriste – Constitutionnaliste, ancien Président de la Cour Constitutionnelle du Bénin a éclairé les points d’ombre liés à notion de la révision de la constitution béninoise. Au cours de l’entretien, il a rappelé ce qu’est une constitution, sa finalité et les modalités de sa révision. De ses explications, il a fait savoir que la constitution de 1990 a mis fin à une pléthore de prises de pouvoir par les armes pour laquelle le Bénin a été le théâtre depuis son accession à l’indépendance en 1960. « Les pays dans lesquels l’alternance au pouvoir n’est pas possible par les urnes, les gens ont tendance à y recourir par les armes. De 1960 à 1990, pratiquement aucun président de la République du Bénin n’est allé au terme de son pouvoir », a-t-il martelé. Depuis la mise en place de la constitution qui a prévu l’alternance au pouvoir, jusqu’à ce jour, le Professeur Théodore Holo a noté que cet ensemble de lois a permis l’alternance démocratique par les unes et non par les armes, ce qui a favorisé la stabilité politique. Toutefois, ajoute l’ancien président de la Cour Constitutionnelle, la Constitution n’est pas un texte figé. À le croire, elle doit s’adapter aux aspirations des peuples parce qu’elle est l’expression du vivre ensemble en consensus des peuples d’un pays malgré leurs contradictions. « Voilà pourquoi, son fondement se retrouve dans la démocratie qui est un consensus sur les règles de gestion pacifique des contradictions inhérentes à toute société humaine », poursuit-il.

Quelles sont les modalités de révision de la constitution : Ainsi, sans faire fi de l’opinion publique sur la révision de la constitution, le constitutionnaliste informe que la loi prévoit elle-même deux modalités de révision, soit les modalités de forme et celles de fond. « Pour les modalités de forme, généralement la Constitution prévoit que la révision doit suivre deux étapes. L’initiative appartient d’abord au président de la République après une délibération en Conseil des ministres ou aux députés. Il faut que le projet ou la proposition soit adopté par les 3/4 des députés. Ce sont les deux organes habilités à prendre l’initiative de la révision», explique-t-il. En ce qui concerne, les modalités de fond, le professeur a notifié d’abord que la révision de la Constitution ne peut pas se faire lorsque l’intégrité du territoire ou l’indépendance du territoire est remise en cause. « On ne peut pas d’après l’article 156 de la Constitution en révisant la Constitution porter à la forme républicaine et à la laïcité de l’État. Le Bénin demeure une république et non pas une monarchie. Le Bénin demeure un État laïque, cela ne peut pas être touché », ajoute-t-il. Au cours de l’entretien, il a laissé entendre que la révision de la constitution ne signifie pas que les moteurs vont être remis à zéro. « La révision de la Constitution ne donne pas naissance à une nouvelle République », a-t-il soutenu.

