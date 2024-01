Éditorial: Pour affronter 2024

Vues : 31

Il y a quelques jours, je revenais de mon jogging matinal à la plage quand je suis tombé sur un homme à qui il manquait un bras. Oui, il conduisait sa moto Mate 60 de sa main gauche, le bras droit étant simplement inexistant. Une amputation ? Peut-être. Mais ce qui m’avait impressionné ce n’était pas son physique, mais ce qu’il pouvait faire de son deuxième bras : conduire une moto dans la ville. Apparemment, il était très connu dans le quartier. Il prenait le temps de blaguer avec les riverains tout en continuant son chemin. Et puis me sont revenus des noms célèbres tels que Jessica Cox, qui pouvait conduire un hélicoptère, alors même qu’elle n’avait aucun bras. Ou encore l’Australien Nick Vujicic, pratiquement sans aucun membre, ni inférieur ni supérieur, devenu pourtant chef d’entreprise et coach. Le chemin a peut-être été long pour eux, mais ils sont parvenus à des niveaux de réalisation élevés, en tournant les moqueries des autres en leur faveur, en se focalisant sur ce qu’ils voulaient.

Les pouvoirs les plus importants de notre esprit se libèrent lorsque nous restons concentrés sur nos objectifs, qu’ils soient modestes ou surtout …fous. L’esprit mobilise des énergies cachées pour les atteindre lorsque l’on y croit à fond. Lorsque l’on s’y jette à fond, sans regarder derrière, sans même faire attention à ceux qui disent qu’on n’y arrivera jamais. La différence fondamentale entre ceux qui réussissent de grandes réalisations et les autres, ce n’est pas seulement la discipline dans l’effort, mais surtout cette capacité à ne se laisser distraire par rien ni personne sur le chemin que l’on veut suivre. Bien entendu, cela n’est pas possible sans « la foi sauvage du sorcier », comme dirait Aimé Césaire, cette espérance-vision qui voit au-delà du temps, le bénéfice qu’on est assuré de tirer des efforts d’aujourd’hui. On tombe mille fois, on se relève mille et une fois pour continuer la marche. Vous n’obtiendrez rien en lâchant prise lorsque surviennent les difficultés. En 2023, il y a une phrase qui est fréquemment venue à ma bouche, chaque fois que je vois des gens ordinaires parvenir à des résultats inattendus à force d’abnégation : il y a du génie dans la persévérance.

Pour garder cette foi inébranlable, il y a tout un état d’esprit à construire. Parfois, il faut interroger les conditions même de notre naissance pour comprendre pourquoi même les plus petites adversités nous effraient et nous déroutent, pendant que les autres les bravent et vont de l’avant. Mais il faut apprendre malgré tout à nos enfants, que les obstacles font aussi partie de la réussite. Et que nul ne réussit tant qu’il n’a pas échoué d’abord. Dans son ouvrage The obstacle is the way (L’obstacle est le chemin) publié il y a dix ans, l’écrivain américain Ryan Holliday a dégagé dix leçons permettant de surmonter les difficultés avec foi. Je m’en vais les résumer très schématiquement :

1. Notre perception façonne notre réalité : La façon dont nous percevons les obstacles peut avoir un impact significatif sur la façon dont nous les abordons et les surmontons. En changeant notre perspective, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités.

2. L’action plutôt que l’inaction : Au lieu d’être paralysé par l’adversité, agissez. Même de petits pas peuvent faire la différence pour surmonter les défis.

3. Le pouvoir de la persévérance : La résilience et la persévérance sont la clé du succès. Continuez même lorsque vous êtes confronté à des revers ou à des difficultés.

4. Adoptez le processus : Le parcours pour surmonter les obstacles est aussi important que la destination. Acceptez les difficultés et apprenez-en.

5. Préparez-vous à l’inévitable : anticipez les obstacles et mettez en place un plan. Cette approche proactive peut minimiser leur impact.

6. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler : Concentrez-vous sur les choses sous votre contrôle, car dépenser de l’énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer est contre-productif.

7. Adaptabilité : Soyez flexible et prêt à ajuster vos stratégies en cas de besoin. La rigidité peut entraver le progrès.

8. Maintenez votre calme : Dans les situations difficiles, maintenir le contrôle émotionnel et son sang-froid est essentiel pour prendre des décisions rationnelles.

9. Transformez les revers en avantages : utilisez les échecs comme des opportunités de croissance et d’amélioration.

10. Apprendre de l’histoire : Étudiez les expériences et la sagesse de ceux qui ont été confrontés à des obstacles similaires dans le passé. L’histoire est un professeur précieux.