Crise au Niger et dans le monde: L’honorable Assan Seibou apprécie la position de Talon

L’honorable Assan Seibou

On ne peut parler de l’etat de la nation sans évoquer les relations du Bénin avec l’extérieur. C’est du moins ce qu’ont affirmé des acteurs politiques sur l’émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale, dimanche dernier. Lors de son discours sur l’etat de la nation, le président de la République a abordé les crises majeurs qui secouent la sous région et le monde. Que cela soit la crise au moyen orient entre la Palestine et l’Israël, la guerre Russo-ukrainienne ou la crise au Niger, le chef de l’Etat n’est pas passé par quatre chemins pour donné la position du Bénin. Selon le député Assan Seibou, président du groupe parlementaire du Bloc Républicain, c’est une démarche logique et institutionnelle d’évoquer la situation internationale car pour parler du Bénin, il faut le situer dans le contexte international. Partant des conséquences de la guerre en Israël, Assan Seibou a fait savoir qu’il est important de dire ses sentiments à un proche puisque l’Israel est un ami du Bénin. « Dans cette crise, les gens se méfient de prendre position à cause de nos relations avec les pays arabes. Mais le chef de l’Etat a eu le courage de formuler la position du Bénin et de dire qu’en même temps qu’il condamne l’action du Hamas, il condamne la disproportion dans la réaction », dit-il en précisant que le chef de l’État a marqué le courage du Bénin. Concernant la crise au Niger, Assan Seibou a souligné que le Bénin et de surcroît le chef de l’Etat condamne la prise du pouvoir par les armes et que le Bénin n’a jamais l’intention de déclarer la guerre à un pays comme le disent certains. Toutefois, le député pense qu’il est nécessaire de mettre fin à cette crise au Niger, ceci, par deux moyens. Premièrement, dit-il, il faut que le Niger libère le président Bazoum, assure sa sécurité et le laisser libre de ses mouvements. « La deuxième chose est qu’il faut reprendre langue avec toutes les organisations internationales dont nous sommes membres », a-t-il ajouté. Appréciant la forme du discours du chef de l’Etat, Prospere Adoukonou du parti FCBE s’est plus attaché au contenu du message. Ainsi, sur la position du Bénin, l’opposant condamne les premiers propos du chef de l’Etat dans la crise au Niger. Pour lui, personne ne lui reproche d’avoir condamné le coup d’Etat mais plutôt sa position vindicative qui « n’est pas diplomatique du fait que le Niger est un pays voisin du Benin ». Prospere Adoukonou a par ailleurs apprécié la déclaration du chef de l’État sur la guerre israélo-palestinienne. Sur l’emission, 90 minutes pour convaincre de la radio nationale, le représentant du parti FCBE a fait savoir que le président de la république a vu juste de condamner ces atrocités dont les civiles sont majoritairement touchés.