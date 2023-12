Fête de Noël dans l’arrondissement de Togba: Nathanaël SOKPOEKPE et la coordination BR comblent plus de 250 enfants de tous les villages

Vues : 5

«Donner un peu de ce qu’on a pour rendre heureux au tour de soi». C’est ce qu’a fait la coordination BR de Togba à travers les leaders avec l’appui du député du Bloc Républicain de la 6e circonscription électorale, Nathanaël SOKPOEKPE, et les conseillers municipaux, Marcellin DECLOUNON et Brice ADONON. En effet, le dimanche 24 décembre, veille de la célébration de la fête de la nativité du Christ et moment par excellence pour apporter la joie aux enfants, ces leaders à savoir sa Majesté Dah LODJI, Henry SOGLO, Alexandre LOKOSSOU, Étienne HOUNKODE, Arsène CHICOHOSSOU, Alain BOKOSSA, Elvis KPADONOU, Richard AGUEDEGAN et bien d’autres, tels de pères Noël ont réuni plus de 250 enfants à qui, ils ont distribué des cadeaux. Cette initiative placée sous le haut parrainage du député Nathanaël SOKPOEKPE s’est déroulée au bar Le Magnificat de Houéga. Avant la remise, le président du comité d’organisation de cet instant de bonheur (partage de repas et de cadeaux), Arsène CHICOHOSSOU a précisé que l’initiative vise à prouver le bon sens qui guide les leaders du BR dans l’arrondissement de Togba. «Chers enfants, cette fête, nous avons voulu la fêté avec vous. Parce qu’en tant que enfant, vous méritez amplement de ressentir la joie que procure cette fête», s’est-il adressé aux enfants venus des 11 villages que compte cet arrondissement de la commune d’Abomey Calavi. Il a ensuite remercié tous ceux qui ont contribué à l’organisation. «Ici ce matin, nous n’avons qu’un échantillon de nos enfants. On aimerait voir avec nous tous les enfants de Togba. Mais loin d’être dans la catégorisation, le comité a souhaité offrir cette joie aux enfants dont les parents traversent des difficultés», a fait savoir le président du comité d’organisation. A sa suite, Olive AHODI, représentante des femmes au sein de cette coordination a salué la détermination de toute l’équipe à exécuter cette action. Elle a aussi félicité les uns et les autres pour la mobilisation. Brice ADONON et Marcellin DECLOUNON ont pour leur part exprimé leur reconnaissance à l’endroit des parents qu’ils ont d’ailleurs félicité pour leurs efforts constants.

Les enfants ont chanté et ont dansé de joie



S’adressant aux enfants, Nathanaël SOKPOEKPE les a invité à être bien sages à la maison et à l’école. «Je voudrais vous dire merci d’être venus nombreux partager cet instant avec nous», a-t-il dit tout heureux de voir les enfants chanter et danser de joie.

A préciser qu’avant ce rendez-vous, un match de gala a eu lieu le samedi 23 décembre et a opposé l’équipe des leaders du Bloc Républicain de Togba à une sélection des jeunes sur le terrain de sport de Tokan. Cet match a vu la victoire (1-0) des leaders.

Anselme HOUENOUKPO