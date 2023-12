3% de taux d’inflation au Bénin:Des acteurs contestent ce chiffre donné par Talon

Vues : 10

Le président de la République, Patrice Talon a peint lors de son message sur l’état de la nation, la situation du Bénin presque secteur par secteur. Dans son discours il a reconnu la cherté de la vie au Bénin et a annoncé 3% de taux d’inflation dans les marchés. Dans une émission spéciale sur Canal3 Bénin, des acteurs politiques tels que Karim Goundi du parti Les Démocrates, Gildas Aïzannon de l’UP le Renouveau et Joël Atayi Guedegbé, expert en gouvernance, Jean-Baptiste Élias, acteur de la société civile se sont prononcés sur ce chiffre.

Avec 40 minutes environ de discours prononcé sur l’état de la nation, Gildas Aïzannon de l’UP le Renouveau a noté une grande satisfaction sur le point fait, les progrès enregistrés dans plusieurs domaines, les insatisfactions et les perspectives pour les années à venir. Par contre, Karim Goundi du parti Les Démocrates, s’est dit être « très déçu » de ce discours. Il estime que le message que le chef de l’Etat a prononcé n’est pas dédié à exposer l’état de la nation mais plutôt un discours tendant à « une campagne politique ». Pour lui, le président de la République doit refaire ledit discours devant les représentants du peuple afin de s’adonner correctement à l’exercice conformément aux dispositions de la constitution. Acteur de la société civile présent sur cette émission, Jean-Baptiste Élias s’est plutôt penché sur le contenu du discours, les points concernant les populations, notamment la cherté de la vie. « J’ai noté avec appréhension et surtout avec précision que le chef de l’État a dit et répété la cherté de la vie. Mais plus loin on lui a fait comprendre que le taux d’inflation est de 3 %…Cela pose un problème pour les citoyens », dit-il en contestant ce taux d’inflation. Selon lui, il y a plus de 3% d’inflation au regard de ce qui se passe dans les marchés. Pour Joël Atayi Guedegbé, le chef de l’Etat aurait juste faire le constat « que la vie est décidément chère, qu’on a du mal à contenir les prix, que les contrôles que devraient faire le ministère du Commerce sur les marchés ne se font pas de manière optimale ainsi de suite et nous proposer quelques mesures palliatives ». Du parti UP le Renouveau, Gildas Aïzannon s’est opposé aux allégations de ces prédécesseurs et a affirmé que seul le chef de l’Etat est mieux placé pour apprécier le taux d’inflation. A l’entendre, c’est déjà salutaire que le président de la République ait reconnu la cherté de la vie et soit conscient que les Béninois vivent une situation d’inflation comme d’ailleurs, dans tous les pays de la sous-région. Aussi, a-t-il ajouté les intrants qui ont augmenté ne sont pas causés par le gouvernement. Au contraire, dit-il, l’Etat a même subventionné plusieurs matières premières pour réguler le taux d’inflation au Bénin. Malgré cette perception de son camarade de la mouvance, Karim Goundi trouve déplacer cette estimation de chiffre. Pour lui, il faut véritablement sortir et se rendre dans les marchés pour comprendre la situation que vivent les populations. « On ne peut pas avoir un taux d’inflation de 3 % et la vie va chère c’est n’est pas possible », a martelé Karim Goundi du parti Les Démocrates. « Encourageons le gouvernement à faire en sorte que les Béninois reconquièrent leur part de pouvoir d’achat éperdu pour diverses causes et le gouvernement a sa part de responsabilité même s’il y a des causes exogènes et nous aussi nous avons des modes de consommation qu’il faut corriger », a sagement proposé Joël Atayi Guedegbé, expert en gouvernance.