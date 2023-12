Programme RISE: L’ADPME vulgarise le contenu du programme aux entrepreneurs

Vues : 5

De quoi s’agit-il : Pour donner un coup d’accélérateur à la croissance économique en servant de rampe de lancement aux entreprises qui remplissent les conditions d’éligibilité, le gouvernement a initié le Programme RISE. Mis en œuvre par l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME), ce programme a été fortement vulgarisé au profit d’une cohorte d’entrepreneurs. La séance d’information s’est tenue au siège de l’ADPME le jeudi 21 décembre 2023. En effet, le programme RISE bénéficie de l’appui de la Banque Mondiale, de l’Agence Française de Développement (AFD), et de celui de l’Union Européenne. Pour le Directeur Général de l’ADPME, Édouard SEHLIN, la session, au-delà du fait d’éclairer davantage les responsables d’entreprises sur le Programme RISE, a aussi pour but de leur permettre de maîtriser le mécanisme des inscriptions en ligne sur la plateforme dédiée pour en bénéficier et répondre à leurs préoccupations.

Quels sont les critères pour être bénéficiaire : Les cibles visées par le Programme sont les Micros, Petites et Moyennes Entreprises et les startups qui ont un fort potentiel de croissance. Pour être sélectionné et bénéficier de l’assistance technique ou l’assistance financière du Programme RISE qui peut aller jusqu’à 30.000.000 FCFA moyennant un apport financier sur fonds propres de 20% du besoin exprimé, il faut être entreprise béninoise dûment enregistrée au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) sur une période d’au moins un an à la date de clôture des candidatures. Il faut également disposer d’au moins un état financier à jour et validé par un cabinet, exercer dans le secteur de l’agro industrie, l’industrie légère (menuiserie, textile, …etc. ), les industries créatives et culturelles, les services à haute valeur ajoutée (transport, logistique, tourisme, numérique, etc.), les services et industries pour une ville durable (économie circulaire, assainissement, gestion des déchets, …etc). La sélection des candidats sera effectuée par un cabinet indépendant chargé de l’analyse des formulaires de participation, de la collecte des pièces justificatives et la tenue d’entretiens avec les candidats présélectionnés pour s’assurer de la transparence autour du processus.

Entre les lignes: La date limite pour soumissionner à la première cohorte du Programme RISE est fixée au 15 janvier 2024. Quant à l’annonce des lauréats de la première cohorte, elle est prévue du 12 au 15 février 2024 et le lancement de l’accompagnement financier des entreprises sélectionnées pour cette cohorte, intervient le 19 février 2024.Les dates pour la seconde cohorte seront communiquées au cours du 1er trimestre 2024.