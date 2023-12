3e édition des Nuits artistiques et culturelles de Cotonou (NACC):Les slameurs ouvrent le bal de l’événement

Vues : 3

De quoi s’agit-il : Le ministère du tourisme, de la culture et des arts à travers l’Agence de développement des arts et de la culture (Adac) a organisé la troisième édition des nuits artistiques et culturelles de Cotonou ‘’Nacc’’. Les rideaux ont été levés le vendredi 22 décembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Cette initiative du Gouvernement a pour objectif de faire rayonner les créations des artistes talentueux les plus inspirés, et surtout de révéler ceux qui jusque-là, restent encore inconnus du grand public. Au spectacle inaugural, des slameurs béninois ont tenu en haleine le public pendant plus de deux heures. Il s’agit entre autres, des slameurs tels que Djarra Sakho, Sêmevo Xlixè, l’Amazone des Lettres, Amagbégnon, Iriko Esther Doko, Harmony, Kmal Radji, Harmonie, Sergent Markus, Gopal Das qui ont réussi à accrocher leur public. C’était sous le regard du Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola et d’autres personnalités.

Que disent-ils : Au terme de leurs prestations, les artistes slameurs se sont réjouis de l’organisation de ce spectacle ‘’Slam’’ uniquement dédié à faire connaître leurs talents. Ils ont remercié le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour l’organisation. Pour l’amazone des Lettres, c’est une première que l’Etat organise une soirée 100 % Slam au Bénin. « Nous sommes tous très contents, parce que c’est du jamais vu », a confié la slameuse. Pour Amagbégnon, c’est un honneur pour les slameurs d’avoir été associés à la 3e édition des Nuits Artistiques et Culturelles de Cotonou. « Nous avons vu un public sensibiliser au Slam, à la poésie et j’ai été très heureux de rester en union avec ce public pour partager mon propos autour du vodun, de la nécessité du dialogue inter culturel », a ajouté le slameur béninois. Les slameurs ont tous souhaité qu’il y ait davantage de projets dédiés au Slam. Selon Florent Couao-Zotti, conseiller technique à la Culture, ce spectacle ‘’Slam’’ a pour objectif de montrer le génie des slameurs béninois et de familiariser le public avec une soirée consacrée spécialement au Slam. « Il y a du talent et une diversité dans l’expression de chacun des slameurs et le public était là et content. Il y a eu de la chanson, des prestations en A capella et un mélange de genres.

Nous avons eu raison de programmer ce spectacle », a laissé entendre Florent Couao-Zotti.

Entre les lignes: Les Nuits Artistiques et Culturelles de Cotonou, (NACC) sont une série d’évènements culturels qui, tout en mettant en valeur l’ensemble de la scène artistique béninoise, offrent des moments de détente au public béninois. Les spectacles se sont poursuivis le samedi 23 décembre, avec un géant concert de musique sur l’Esplanade de l’Amazone.