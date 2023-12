Discours sur l’Etat de la nation: Talon dresse les réalisations et s’engage à poursuivre les projets en cours

Vues : 2

Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a délivré le jeudi 21 décembre 2023, à l’Assemblée nationale, son discours sur l’état de la Nation. Devant les députés, le président de la République a fait le bilan des progrès du Bénin ces derniers mois dans tous les domaines avant d’évoquer les perspectives pour les années à venir.

Face aux députés députés, de la mouvance et de l’opposition, Patrice Talon a rappelé ce jeudi lors de son discours sur l’Etat de la nation, les nombreux chantiers de développement en cours, ceux à venir pour un rayonnement du Bénin. Cela passe ainsi par la réhabilitation et la construction de nombreuses voies afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens. Patrice Talon a également abordé la question de la revalorisation des salaires dans des proportions historiques, qui selon lui, a aidé à atténuer la baisse du pouvoir d’achat des travailleurs, à défaut de l’améliorer. Quant au déploiement des filets sociaux, le chef de l’Etat a noté que cela a permis notamment, à près d’un million de pauvres extrêmes dans les 77 communes de recevoir leurs cartes d’identité biométriques pour bénéficier de l’assurance-maladie. « Sous ce même registre, nous avons intensifié le Projet d’Inclusion des Jeunes, ARCH Formation, les transferts monétaires, impactant ainsi plusieurs milliers d’artisans qui ont bénéficié de renforcement de capacités et, pour certains d’entre eux, de financements pour s’installer », a-t-il martelé. Aussi, le chef de l’Etat a-t-il fait savoir que le Bénin est classé premier de l’UEMOA en matière d’inclusion financière grâce au microcrédit dont le nombre de bénéficiaires s’accroît considérablement.« Mieux, une dotation de 12 milliards de FCFA est prévue pour 2024, pour l’octroi des crédits de 50.000 à 100.000 FCFA en vue d’optimiser les effets de ce programme », annonce –t-il. Revenu sur le secteur agricole, le président de la République a rappelé les efforts engagés dans le secteur agricole, pour mettre les intrants à la disposition des producteurs à prix subventionnés. « Cela se traduit notamment par la mise à disposition de machines et équipements agricoles à des prix subventionnés à hauteur de 50%, ce qui fait qu’un engin de valeur 1.000.000 FCFA est vendu à moins de 500.000 FCFA, un autre de 15.000.000 FCFA est cédé à 8.000.000 FCFA à peine. Grâce à cette politique, il s’observe déjà un taux de pénétration des machines agricoles qui s’accroît de façon significative et facilite de plus en plus la production », dit-il. Selon le chef de l’Etat, l’objectif dans 10 ans est de voir l’agriculture béninoise entièrement mécanisée et, surtout, l’amélioration de la productivité pour garantir la sécurité alimentaire. « La société nationale de mécanisation agricole et le Fonds national de développement agricole seront, à l’avenir, encore plus présents aux côtés de nos producteurs », a rassuré le président de la République.De manière générale, tous les secteurs ont été brossés avant le dévoilement des perspectives pour l’année à venir. « Je voudrais vous rassurer que des travaux gigantesques sont déjà en cours pour que d’ici à 2025, une amélioration notable puisse s’observer dans la fourniture et la qualité de l’énergie. Ce sera pareil en matière d’eau potable », a fait savoir le chef de l’Etat. Il a par ailleurs indiqué que les perturbations observées et les insatisfactions du moment ne doivent pas faire perdre de vue le chemin déjà parcouru.