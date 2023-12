Discours sur l’état de la nation:  « Le président de la République n’observe pas la souffrance des béninois », réagit Éric Houndété

Vues : 5

Suite au discours sur l’état de la nation du président Patrice Talon, le premier vice-président du parti Les Démocrates, Éric Houndété a réagi. Pour lui, le Chef de l’Etat s’est plus attardé sur les reconnaissances internationales que sur la souffrance de ses populations. « Le président de la République n’observe pas la souffrance des béninois ; il n’observe pas le problème d’emploi qui se pose dans le pays, il n’observe pas la difficulté pour les gens de s’alimenter au quotidien. Il a fait une allusion légère aux souffrances des béninois mais il s’est plus attardé sur les reconnaissances qu’il aurait reçu à l’international alors qu’on lui demande l’Etat de la nation et ce ne sont pas ceux qui lui ont donné ces prétendues reconnaissances qui l’ont mandaté en tant que président de République », a-t-il déclaré. Éric Houndété dit avoir constaté que l’année dernière, le Chef de l’Etat a annoncé dans son discours que la zone industrielle de Glo-Djigbé aurait produit 6 000 emplois. Mais cette année, son gouvernement est venu justifier au parlement qu’ils ont eu 5 300 emplois. « Aujourd’hui lui-même est venu nous dire qu’il y a 10 000 emplois et qu’en 2024 il comptait avoir 30 000 emplois et des centaines de milliers d’emplois. Quelle crédibilité peut-on accorder à ce discours lorsque lui-même nous embrouille avec ses chiffres non maîtrisés et en contradiction avec son propre gouvernement ? », se demande-t-il. Il a aussi annoncé qu’il aurait fini en cette année la construction de 30 lycées, selon Éric Houndété, maintenant, il nous dit qu’il est à l’étape d’appel d’offres et au motif, les communes n’ont pas donné les terres. « Il y a vraiment des incongruités dérangeantes dans ce discours », relève l’honorable Éric Houndété qui soutient que « les changements ne sont pas des lettres, mais des faits réels que doivent vivre les béninois et les mirages de quelques routes ne doivent pas suffire pour nous mettre la poudre aux yeux ».

A. T.