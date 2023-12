45èmeConférence des présidents et 80ème session du Comité Exécutif de  l’UPA:Vlavonou partage les solutions du Bénin contre le terrorisme et l’insécurité

Vues : 3

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis GbèhounouVlavonou a conduit une forte délégation de députés à Abidjan pour prendre part du 11 au 15 décembre 2023 à la 80èmesession du Comité Exécutif de l’Union Parlementaire Africaine (UPA) et à la 45ème Conférence des présidents des parlements africains. Le président a saisi l’occasion de ces rencontres pour partager avec ses pairs les solutions du Bénin pour contenir la menace terroriste et l’insécurité.

Deux thèmes ont nourri les réflexions des parlementaires pendant la 4ème journée de la 45èmeConférence des présidents des Parlements africains à Abidjan. Il s’agit de la « Lutte contre l’insécurité et le terrorisme, facteurs d’instabilité politique et de récession » et « Le développement du commerce intra-africain en vue de la mise en œuvre effective de l’agenda de l’intégration régionale africaine ». La deuxième personnalité du Bénin, le Président Louis GbèhounouVlavonou a mobilisé les attentions au cours de la cérémonie d’ouverture de la conférence à travers son message relatif aux solutions du Bénin face à la lutte contre le terrorisme et l’insécurité.

Parlant de la sécurité et la lutte contre le terrorisme, le président Louis GbèhounouVlavonou a dévoiléles efforts et les stratégies du gouvernement béninois pour contenir la menace terroriste. Des efforts et des stratégies qui, ont trait à l’investissement, à la restructuration des Forces armées et de sécurité à la réforme de l’état civil. Aussi a-t-il plaidé pour plus de coopération entre les pays pour collectivement faire face au mal qui allonge la liste des facteurs qui réduisent les effets des efforts pour le développement.

Sur le second thème, le président du Parlement béninois a regretté les barrières physiques et immatérielles inutiles et les tracasseries qui plombent l’effectivité de l’intégration et le marché africain. Ainsi, Il a appelé à plus d’actions pour enfin voir l’économie se renforcer avec les échanges intra-communautaires. Car pour un marché commun efficace, il faut la sécurité et la stabilité politique, a-t-il notifié.

A l’instardu président Louis GbèhounouVlavonou, le président Adama BICTOGO, la présidente du Sénat zimbabwéen, présidente du Comité Exécutif de l’UPA, le président du parlement centrafricain et celui du Sénat ougandais ont pris la parole pour plaider pour une action efficace en faveur de la solidarité agissante pour faciliter l’essor du commerce intra-africain et pour venir à about du terrorisme.

Vlavonou et sa délégation font fortes impressions

Pendant les cinq jours qu’ont duré les travaux de la 80ème session du Comité Exécutif de l’Union Parlementaire Africaine, le Bénin a, à travers le président de son Parlement Louis GbèhounouVlavonou, été d’une grande et qualitative participation.

Déjà, il y a eu la remarquable intervention du président Louis GbèhounouVlavonou à la cérémonie d’ouverture de la 45ème Conférence des présidents des parlements africains. Ensuite, il y a eu la participation ce mercredi 14 décembre 2023 des deux députées femmes, Olga Akitobi et Eugénie Kouana à la réunion du comité des Femmes Parlementaires de l’UPA. Cette occasion, il faut le rappeler, a été consacrée aux réflexions sur le thème : « Promouvoir le rôle de la femme africaine dans la stimulation du commerce intra-africain ».

Enfin, il y a eu des travaux en plénière marqués par des discussions sur plusieurs thématiques liées au développement, l’intégration, la sécurité et le développement. Des travaux au cours desquels, il faut le rappeler, la délégation béninoise s’est faite remarquée par la qualité de ses contributions notamment sur la nécessité de rallier les parlements restants à la cause de l’organisation.

Solidarité et mutualisation des efforts

A ce grand rendez-vous, le président de l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire AdamaBictogo a salué la présence du président Louis GbèhounouVlavonou et de son homologue Simplice Mathieu Sarandjide la Centrafrique. Il a surtout exhorté dans son discours d’ouverture à la cérémonie d’ouverture des travaux de la 80ème session du Comité Exécutif de l’Union Parlementaire Africaine à s’engager davantage sur le chemin de la solidarité, et de la mutualisation des efforts pour faire face aux défis de la construction des États de droits.

Fidèle KENOU