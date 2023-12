Discours du Chef de l’Etat sur l’état de la Nation: Les Démocrates relèvent des inquiétudes sur la paix et la démocratie

Vues : 7

Les députés du Groupe parlementaire les Démocrates ne sont pas satisfaits du discours du Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon sur l’état de la nation. Ils ont révélé les motifs de leur insatisfaction à la presse parlementaire au cours d’un point de presse qu’ils ont animé à l’annexe du MCRI à Porto-Novo.

Le député Nourénou Atchadé intervenant hieer lors du point de presse

Le président du groupe parlementaire les Démocrates, Nourénou Atchadé et ses pairs ont soulevé des inquiétudes par rapport à la paix et la démocratie. Prenant le contre-pied du Président Patrice Talon, Nourénou Atchadé a rappelé sa réponse: « Le pardon est une faute », lorsqu’une délégation du parti Les Démocrates conduite par l’ancien chef d’Etat, Boni Yayi était au palais de la Marina pour plaider pour la libération des prisonniers politiques et des exilés politiques. « On ne saurait parler de paix ni de démocratie dans un pays où il y a des prisonniers politiques, les exilés politiques, où la liberté de presse n’est pas requise, où le pouvoir judiciaire est sous ordre, où les jeunes sont arrêtés pour leur opinion. » a dénoncé le président du Groupe parlementaire Les Démocrates.

‘’Des projections et non l’état de la nation’’

Pour les députés de l’opposition, le président Patrice Talon a fait un discours programme et non un discours sur l’état de la nation : « Le président était attendu pour faire un discours sur l’état de la nation, ce que le Bénin est aujourd’hui, ce que les béninois vivent. Mais il a plutôt fait un discours programme sur ce que le gouvernement envisage faire les années à venir » a déploré Nourénou Atchadé. « Ce sur quoi les béninois attendaient le chef de l’Etat, ce sont les questions de paix, les élections, la stabilité, la cohésion sociale, la cherté de la vie, le recrutement des jeunes… » a dit l’honorable Léon Dègny. Abondant dans le même sens, le député Woroucoubou Yacoubou regrette le fait que le chef de l’Etat se soit attardé sur les distinctions décernées par l’extérieur et non la situation réelle des béninois à l’intérieur du pays : « Le fonctionnaire béninois mange-t-il à sa faim ? Pourquoi le reversement massif des AME tant médiatisé n’est plus d’actualité ? » s’est demandé l’opposant en guise de préoccupations légitimes du peuple. Toujours sur la question des performances réalisées par le Bénin qui lui ont valu divers lauriers de l’extérieur et dont le Chef de l’Etat est fier, l’honorable Woroucoubou Yacoubou s’interroge : « En quoi peut-on être fier du Bénin si on nomme les étrangers à la tête de l’ANIP, de la SBEE et du Port de Cotonou ? Si on est fier du Bénin, pourquoi ne fait-on pas la promotion de ses fils et filles ?»

Signalons tout de même que l’honorable Nourénou Atchadé, s’est accordé avec le Chef de l’Etat pour désapprouver la guerre au Moyen-Orient entre le Hamas et la Palestine. Il a aussi partagé la position du président de la République sur la régression agricole. Toutefois, il impute la responsabilité de cette régression à la mauvaise politique agricole adoptée par le Gouvernement. Une politique qu’il invite à corriger à travers des mesures idoines à prendre pour le bien-être des agriculteurs.

Fidèle KENOU