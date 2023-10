Uac/Génie Electrique et énergie renouvelable: Yao Gnagbolou décroche son grade de docteur

Vues : 13

Ingénieur de Conception Génie Electrique et titulaire d’un DESS en Informatique appliquée, Yao Gnagbolou est désormais docteur en Génie Electrique et énergie renouvelable. Il a soutenu sa thèse de doctorat le jeudi 12 octobre 2023 à l’École Doctorale des Sciences de l’Ingénieur de l’Université d’Abomey-Calavi. La soutenance a eu lieu dans la salle DEA de ladite école.

Yao Gnagbolou, nouveau docteur

De quoi il est question : « Etude de la vulnérabilité d’un champ photovoltaïque à la variabilité des paramètres climatiques dans le département du plateau au Bénin ». C’est le thème de la soutenance de thèse de doctorat de Yao Gnagbolou. En présence d’amis, parents et collègues, il a défendu cette thèse dont l’objectif est de déterminer l’indice de vulnérabilité des paramètres climatiques qui affectent un champ photovoltaïque (PV) dans le département du Plateau. Pour y arriver, Yao Gnagbolou a analysé la variabilité des paramètres climatiques et la corrélation avec l’évolution de la puissance de sortie du champ photovoltaïque et a élaboré la cartographie de la vulnérabilité pour le choix du site de production optimale d’énergie photovoltaïque.

Entre les lignes : Dans un exposé clair et pédagogique, l’impétrant a répondu aisément et a convaincu les membres du jury des fruits de ses travaux de recherche. Après avoir défendu son travail, le jury présidé par le Professeur Mohamed Gibigayé, lui a, à l’unanimité, décerné le grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi, dans la spécialité Génie Electrique et énergie renouvelable avec la côte A. Dans cette note de délibération, le jury a fait observer que sa thèse s’inscrit intégralement dans la problématique générale de la recherche sur la vulnérabilité d’une source d’énergie renouvelable de type solaire photovoltaïque exposée aux conditions environnementales, sous pression anthropique locale. Et les résultats obtenus sont très intéressants et exploitables.

Que retenir de son travail : La méthode utilisée par Yao Gnagbolou, dans le cadre de cette recherche, comprend le traitement des données journalières des observations de chaque paramètre et la puissance de sortie du module PV durant la période allant de 2011 à 2020. Il a fait son calcul des coefficients de corrélation de Pearson sous Python 3.7.10. Quant à l’élaboration de la cartographie de vulnérabilité, elle est faite par la méthode multicritère de prise de décision (MCDM) et l’analyse hiérarchique des procédés (AHP) en utilisant un Système d’Information Géographique ArcGIS 10.8. Les résultats auxquels, il a abouti, montrent que l’humidité relative est le paramètre climatique, qui a un impact négatif sur la performance des modules PV avec une valeur moyenne de 80,14 % et un coefficient de corrélation (-0,42). « La formule (Vmk) de calcul de l’indice composite de vulnérabilité avec le poids de chaque critère obtenu est une fonction linéaire de l’irradiation de la température, de la vitesse du vent, de la direction du vent, de la précipitation, de l’humidité relative, de l’aérosol et de la nébulosité », fait-il savoir. De par la classification du département du plateau en trois zones principales, le Docteur Yao Gnagbolou a identifié la zone au nord entre 7°35’0″N-7°390″N, dans la commune de Kétou, comme celle mieux indiquée pour une production optimale d’énergie photovoltaïque eu égard à des paramètres étudiés.

Qui sont les membres du jury : Ce jury international est composé de sept membres dont le président est le Professeur Mohamed Gibigayé. Les rapporteurs : Olivier Douheret (Materia Nova/Umons (Belgique)) ; Emmanuel Nanema (Directeur de I’IRSAT (Burkina-Faso)) et Gabin Koto N’gobi (Maitre de Conférences/Uac). Les examinateurs tous de l’Uac sont : Professeur Aristide Houngan, Professeur Basile Kounouhewa et Dr Bienvenu Macaire Agbomahena.

Alban TCHALLA