Analyse sur la réforme du système partisan: Me Migan désavoue Homéky et ceux qui suscitent des candidatures

« On ne va pas à suscitation de candidature lorsqu’on a opté pour la réforme du système partisan ». C’est ce qu’a déclaré Me Jacques Migan interrogé sur ce qui justifie la démission du ministre des Sports, Oswald Homéky. L’ancien bâtonnier Me Jacques Migan a fait cette déclaration le dimanche 15 octobre 2023 sur Esae TV. En se basant sur les raisons évoquées par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji, l’invité d’Esae TV se dit ne pas être surpris de sa démission. Car, des reproches ont été faits à Homéky pour avoir fait des déclarations par rapport à la candidature d’Olivier Boko. Dans ce sens, Me Migan trouve salvatrice l’essence de la réforme du système partisan. « Nous avons très bien fait d’aller vers la réforme du système partisan », s’est-il réjoui avant d’ajouter, « nous ne sommes pas encore au stade de la suscitation de candidature. Nous sommes à deux ans et demi de l’élection. Et nous sommes à l’étape de la déclaration de candidature par un parti politique. C’est le parti qui décide ». De là, il soutient que lorsqu’on tient compte de la casquette d’Oswald Homéky en tant que ministre du gouvernement et membre d’un parti politique où il a candidaté pour les élections législatives de 2023, il ne peut pas sortir et faire une telle déclaration de suscitation de candidature. « C’est comme s’il ne partage pas les points de vue du gouvernement », a-t-il argumenté. Pour Me Migan, Homéky ferait mieux de vendre les réformes et réalisations auxquelles il a participé. « Quand on est dans un part, on agit dans l’intérêt de ce parti. En intégrant un parti, c’est parce que vous avez accepté les statuts et règlement intérieur », a-t-il dit même s’il reconnait que le code électoral n’a rien dit par rapport à la suscitation de candidature.

Alban TCHALLA