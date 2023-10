Contribution scientifique à la régulation des marchés pharmaceutiques: Les Enseignants de l’Uac lancent un ouvrage proposant des outils

Vues : 1

L’ouvrage intitulé : « Des marchés pharmaceutiques en mutation dans les Suds : Entre régulations locales et globales » a été lancé le vendredi 13 octobre 2023 à l’amphithéâtre Houdégbé de l’Université d’Abomey-Calavi. C’est une production scientifique sortie du Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée (LAMA) du Professeur Roch Houngnihin et coécrit par des Enseignants de l’Uac et de l’étranger.

Ce que vous devriez savoir: C’est un parterre de responsables administratifs, professeurs d’université, doctorants, étudiants, agents des marchés pharmaceutiques, réunis dans la matinée du vendredi 13 octobre 2023 pour le lancement du livre « Des marchés pharmaceutiques en mutation dans les Suds : Entre régulations locales et globales ». A l’entame de la cérémonie de lancement de cet ouvrage à portée scientifique, le Professeur Raymond Assogba, secrétaire scientifique de la formation doctorale sociologie anthropologie, a rappelé les avantages du livre dans un monde ou les sciences sociales demeurent un pôle majeur de développement pour les Nations en croissance. « La formation doctorale sociologique et anthropologique par ma voix salue la publication de cet ouvrage et est heureuse d’accueillir les invités à cette activité hautement scientifique», a-t-il laissé entendre. Procédant au lancement de l’activité, le Directeur de l’École Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces, Cultures et Développement, le professeur Placide Clédjo, s’est réjoui de présider ce lancement qui selon lui renforce les activités du genre au niveau de l’École Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces, Cultures et Développement » au titre de l’exercice 2023. Ainsi après avoir félicité toute l’équipe d’anthropologues béninois ayant contribué à la rédaction dudit ouvrage, le professeur Placide Cledjo, a fait savoir que le médicament est aujourd’hui l’un des dispositifs centraux du système de santé.

A le croire, il se trouve au cœur de la relation thérapeutique. « Nous sommes en face d’une invasion pharmaceutique, avec des problèmes majeurs en lien avec le coût et la maîtrise des consommations. Malgré cette prégnance, le médicament reste peu étudié. L’ouvrage qui nous sera présenté tout à l’heure en détail vient donc à point nommé », a-t-il indiqué. A l’entendre, il est important de comprendre l’impact des facteurs sociaux et culturels sur la santé, sur les comportements liés à la santé et sur la prise en charge des patients pour pouvoir fournir des soins centrés sur les besoins du patient.

Que retenir de la présentation du livre: C’est un livre de 336 pages produit aux Éditions IRD en 2022 et écrit sous la direction de Carine Baxerres et Maurice Cassier. La présentation de l’ouvrage a été faite par le Professeur Adolphe Kpatchavi et Dr Carine Baxerres. Selon Dr Carine Baxerres, co-auteur du livre, cet ouvrage, est organisé autour de 3 grands axes. Le premier axe est concentré sur les différents choix de régulationétatique et leurs conséquences. Le deuxième met en relief les marchés globaux et locaux des nouveaux antipaludiques et le dernier axe sur la pharmaceuticalisation : le médicament au cœur des systèmes de santé et des sociétés. Tout ceci, selon elle, se capitalise entre la sociologie, l’anthropologie et l’épidémiologie. Dans sa présentation, Dr Carine Baxerres, a fait savoir que l’ouvrage compare différents systèmes pharmaceutiques nationaux en Afrique et en Asie – de la production, distribution, prescription, consommation, et usages pharmaceutiques.

Les chercheurs ont présenté dans le livre leurs enquêtes menées sur le Bénin et le Ghana. Aussi, poursuit-elle, ce livre met en exergue les enjeux mondiaux qui animent aujourd’hui les marchés du médicament aux Suds. Devant un public attentionné, Dr Carine Baxerres, a souligné que les chercheurs ont analysé dans cet ouvrage toute la chaîne du médicament en passant par les activités des firmes pharmaceutiques, pratiques de soins des individus entre automédication et recours au système de santé, stratégies commerciales des acteurs économiques et autres. Entre exigences de santé publique et intérêtséconomiques, Dr Carine Baxerres, a, pour finir, notifié que l’ouvrage propose à l’attention des puissances publiques des outils pour gouverner les marchés pharmaceutiques en privilégiant les aspects de sureté́, d’utilité́ thérapeutique et d’accessibilité́ des produits.

Entre les lignes: À la suite de la présentation de l’ouvrage, les responsables de centre de pharmacie, responsables d’ONG et de bureaux d’études pharmaceutiques, agent du ministère de la santé, tous, ont fait des témoignages à travers leurs propres expériences dans le domaine de la pharmacie, de l’utilisation et la distribution des médicaments au Bénin. La cérémonie a pris fin par une dédicace à l’endroit de quelques participants avant la photo de famille.

