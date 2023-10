Grande mobilisation au congrès des Démocrates à Parakou: Le défi des élections générales de 2026 en ligne de mire

Vues : 30

Boni Yayi aux côtés des responsables du parti au congrès

Malgré la démobilisation que dénonce le parti Les Démocrates, à la vieille de ce rendez-vous, ses militants ont massivement honoré leur présence ce samedi 14 octobre 2023 à la place Bio Guerra à Parakou. Le premier congrès ordinaire du parti a démarré ce jour, en présence du président d’honneur du parti, Boni Yayi. La rencontre se tient autour du thème : « Défis des élections générales de 2026 : Ensemble avec les Démocrates, le peuple à la reconquête de sa souveraineté ». Elle va permettre de toiletter les statuts et règlements du parti pour faire face aux exigences du système partisan. Après la cérémonie d’ouverture qui a connu la participation de plusieurs autres formations politiques, les travaux en commission sont lancés. Ces travaux prennent fin demain. Au terme, les instances dirigeantes, qui conduisent le parti de 2019 jusque-là, seront renouvelées. Le président du parti Les Démocrates, Éric Houndété a, dans son discours, appelé le peuple à être vaillamment prêt pour les échéances de 2026, qui se pointent à l’horizon. « Il n’y a rien à faire. Nous devons gagner les élections de 2026. Je n’ai pas de doute, je nous sais capable. Nous sommes des démocrates, et démocrates, nous resterons », a déclaré Éric Houndété devant ses collègues députés, les membres des coordinations du parti, les têtes couronnées et autres.

Vue partielle des militants Démocrates au congrès

Parti de l’opposition, les Démocrates vont rappeler leurs exigences vis-à-vis du pouvoir à l’issue de ces travaux. Éric Houndété a souligné dans son allocution qu’ils sont à Parakou pour réaffirmer leur attachement à la démocratie. Il faut remarquer, à l’ouverture des travaux, la présence des représentants du parti Moele-Bénin, Fcbe, Br, Mpl et Pcb. Le représentant du parti PCB a félicité les Démocrates et se dit persuader que les travaux de ce congrès, contribueront au renforcement des combats pour le renversement du système en place pour la démocratie et la reconquête de la souveraineté des mains de la France coloniale. Quant au porte-parole du parti Bloc Républicain, le député Romaric Ogouwalé a, au nom du président Abdoulaye Bio Tchané, invité les Démocrates et toute la classe politique à l’unité pour construire ensemble le Bénin. En 2026, le Bénin va organiser pour la première fois ses élections générales. Les Démocrates affûtent déjà les armes pour la conquête de l’appareil de l’Etat.

Alban TCHALLA