Congrès des Démocrates: Le Bloc Républicain appelle à l’unité nationale

Vues : 44

A l’occasion de l’ouverture des travaux du premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates tenu ce samedi 14 octobre à Parakou, le parti Bloc Républicain a livré un message. Le porte-parole du parti, l’he Romaric Ogouwalé a, au nom du président Abdoulaye Bio Tchané, félicité les Démocrates pour la tenue de ce congrès. Il a invité à l’unité pour construire ensemble le Bénin.

LIRE L’INTEGRALITE DU DISCOURS DE L’HONORABLE ROMARIC OGOUWALE

✓Excellence Monsieur le Président d’honneur du parti LD ;

✓Monsieur le Président du parti LD ;

✓Mesdames et Messieurs les membres du bureau exécutif ;

✓Distingués invités, à vos rangs et fonctions respectifs ;

✓Mesdames et Messieurs,

Au nom du Président du Bloc Républicain, le Camarade Abdoulaye Bio TCHANE, je voudrais vous féliciter pour la tenue du présent congrès. Monsieur le Président, s’il est une chose qui fait notre fierté tout bord politique confondu, et qui est devenue la marque déposée du béninois, c’est son sens patriotique et son engagement pour l’enracinement de la paix et de l’unité nationale, conditions sine qua non pour bâtir une nation forte et prospère maintenant et après, aujourd’hui et demain. Mesdames et Messieurs, cette marque déposée ne demande qu’à être renforcée dans un contexte mondial et régional marqué par des crises multiformes et multidimensionnelles. Mesdames et Messieurs, nous, au BR, nous restons convaincus que c’est ensemble et unis que nous sommes et serons toujours forts pour construire notre cher et beau pays, le Bénin. Monsieur le Président ;Mesdames et Messieurs les Congressistes, c’est confiant que nous tous resterons indéfiniment engagés pour l’approfondissement du système partisan et pour la prise en charge avec succès des défis actuels et futurs pour le meilleur des jeunes et des femmes et de toutes les catégories socio-professionnelles de notre cher grand et beau pays, le Bénin que le Bloc Républicain souhaite plein succès à vos travaux.

Vive les reformes du système partisan !

Vive la démocratie béninoise !

Vive la République !

Je vous remercie.