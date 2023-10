Renforcement des capacités à Lomé: Le CIFAF de Me Jacques Migan outille les acteurs judiciaires Togolais

Vues : 46

Le Centre international pour la formation des avocats francophones (CIFAF) tient depuis ce matin 11 octobre 2023 à Lomé au Togo, sa deuxième session de formation continue au titre de l’année 2023. Cette session de formation est axée sur des modules induites de la thématique générale portant sur la pratique professionnelle de l’avocat et les acteurs du monde judiciaire avec le numérique et la protection des données à caractère personnel.

Jacques MIGAN Directeur du CIFAF

Que retenir : Ils sont au total 15 Magistrats, 15 Notaires, 15 Huissiers de Justice et 15 Avocats en présentiel et environ 370 avocats et juristes en distanciel, qui prennent part à cette session de formation continue organisée à Lomé par le CIFAF. Durant trois jours, cette formation va permettre aux participants de progresser, de mieux appréhender les difficultés rencontrées quotidiennement dans l’exercice de leur profession. Elle permet aussi de mieux maîtriser l’évolution législative, jurisprudentielle et doctrinale qui caractérise le droit aujourd’hui. Ladite session de formation fait suite à celles organisées par le Centre en 2014, 2018 et 2020.



Entre les lignes : Plusieurs modules de formation sont prévus. Ils vont porter sur le cadre juridique de l’intelligence artificielle; la cybersécurité : rôle de l’avocat; la cybercriminalité : rôle de l’avocat; les particularités du règlement des litiges dans les domaines informatiques; les preuves du numérique; la dématérialisation des procédures : enjeux et procédés, les mécanismes et instruments de protection des données à caractère personnel et sur l’état de la jurisprudence en matière de protection des données à caractère personnel.



Que dit le Directeur du CIFAF : Le mouvement évolutif que connaît le droit exige des juristes, selon le bâtonnier Jacques A. Migan, Directeur du CIFAF, des efforts constants afin qu’ils s’adaptent aux réalités professionnelles de leur époque. « Les acteurs du monde judiciaire doivent être capables de répondre avec efficacité et compétence aux dossiers des justiciables », a-t-il dit.



Par ailleurs : Il est à noter que le CIFAF va organiser à Lomé les 20, 21 et 22 novembre 2023 une session de formation sur le Droit bancaire dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de la création de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) conformément au programme en annexe. Egalement les 27 et 28 novembre prochain, il va tenir une session de formation à Liège (Belgique) en prélude aux assises de la Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune (CIB).